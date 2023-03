Central lo ganaba, pero Sarmiento lo dio vuelta y terminó en goleada para los de Junín

Sigue en deuda. Lo había dicho Facundo Mallo en la semana, que la deuda era ganar de visitante. Otra presentación fuera de casa y otra derrota. Central cayó por 4-1 ante Sarmiento y recibió un golpazo, justo en el momento cuando se ilusionaba terminar el viernes más arriba que todos. Otra salida en falso, un resultado tal vez injusto en cuanto a la diferencia, pero una certeza: a este equipo todavía le falta mucho.

La inexperiencia de Kevin Ortíz fue letal para cualquier aspiración del equipo de Miguel Ángel Russo en su visita a Junín. Es que el chico vio la roja por segunda amarilla cuando a los doce del complemento y esto fue un mazazo.

Frenético, así comenzó el partido. Primero preocupó Sarmiento, luego a Véliz se la sacó el arquero y la segunda para el Canalla fue la vencida: Infantino recibió un lateral y metido entre los defensores rivales remató al gol. Todo esto sucedió en los primeros siete minutos de partido. La diferencia en el marcador indicaba que el equipo de Russo debía bajarle la intensidad del juego, pero no fue así y el Verde, que jugó de blanco, tuvo tres ocasiones para igualar pero se encontró con la presencia de Broun.

Central, en ese primer tramo del compromiso, era dos equipos en uno: de mitad hacia adelante se mostraba agresivo e intenso y desde el medio hacia atrás endeble. Es que al mediocampo canalla le faltaba contención (el doble cinco conformado por Ortíz y Montoya no hizo pie) y eso hacía que la pelota le llegase con comodidad a los delanteros de Damonte.

De a poco el partido se alejó del arco de Fatura y esto sin dudas fue “negocio” para Central, y más cuando el partido se detuvo (4 minutos) por el corte de luz que hubo en el estadio. En la última parte Sarmiento tuvo un nuevo intento desde lejos que otra vez contuvo Broun y sobre el final el palo a Quiroga le sacó lo que era el empate. Central también pudo ampliar la diferencia, en dos oportunidades, pero el remate de Campaz se fue cerquita del palo y Meza tuvo una buena respuesta ante un tiro de Véliz. Fue así el primer tiempo, intenso y entretenido y el Canalla se fue al vestuario en ventaja porque fue pícaro a la hora de sacar un lateral rápido para Infantino que definió con lucidez.

Tras el descanso, particular por cierto por haber sido en el campo de juego y no en el vestuario por falta de luz, la primera parte del juego fue mucho menos intensa de lo que se había visto antes. Sin embargo, apenas pasados los diez minutos el juvenil Ortiz llegó tarde a un duelo y se fue al oscuro vestuario por doble amarilla (NdR: la falta cuando lo amonestaron por primera vez no era merecedora de tal cartón) . Russo sacó a Campaz y le dio semáforo verde a Toledo. Sarmiento tuvo la posibilidad más clara para empatar, pero Broun le desvió el penal a Toledo. Y en la jugada siguiente Malcorra tuvo el segundo, pero Meza se lo impidió.

El local obligado por el resultado en contra y por la superioridad numérica tuvo la obligación de ir por la igualdad. A la cual llegó por un no tan efectivo cálculo de Broun y la definición de Toledo, que esta vez sí acertó. Y para colmo un par de jugadas más tarde Sarmiento llegó al segundo a través del interminable Licha López.

Con uno menos y en desventaja al equipo de Russo se le hizo imposible llegar a la igualdad y más luego de que Melano marcase el tercero. Después vino el cuarto, que solamente sirvió para decorar el resultado a favor del local. Otro paso en falso de Central como visitante. Una derrota que duele más de la cuenta porque en los papeles Sarmiento tiene menos herramientas que el Canalla, pero en el fútbol de hoy jugar con un hombre de menos durante mucho tiempo es dar muchas ventajas. A barajar y dar de nuevo.