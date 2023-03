Temporada número 23 para el Torneo del Litoral que se pone en marcha este sábado

El Torneo del Litoral comenzará hoy a disputar su temporada número 23, siendo la competencia regional más antigua del rugby argentino, además de ser el certamen del Interior más competitivo. Los partidos de la primera fecha del TRL 2023 tendrán diferencias horarios de inicio.

La máxima categoría del Torneo del Litoral tiene su primera fecha con la siguiente programación: a las 15.30 en el Grantfield se medirán Old Resian ante Duendes, con arbitraje del venadense Federico Longobardi. En tanto, a las 16.30, a la vera de la autopista que une Rosario con la capital provincial se disputará el clásico santafesino: Crai será local ante Santa Fe Rugby, siendo Fernando De Feo la máxima autoridad del encuentro. Desde las 17, en el barrio Las Delicias, Universitario de Rosario recibirá la visita de Gimnasia y Esgrima Rosario, campeón y defensor del título, el experimentado Mauro Rivera será el referí del encuentro y en la Tortuguita, se jugará el clásico de Paraná, Rowing se mide con Estudiantes, llevando la responsabilidad como árbitro el santafesino Emilio Traverso.

La Segunda División del TRL también levanta el telón hoy con cuatro partidos, a las 16 jugarán: La Salle vs. Los Caranchos, árbitro: Lucas Palacios (URR) y Universitario de Santa Fe vs. Jockey Club (VT), árbitro: Facundo Gorla (USR); a las 17: Tilcara vs. Crar, árbitro: Joaquín Zapata (USR) y desde las 18, en la sede del Parque, Provincial vs. Alma Junior (Esperanza), árbitro: Carlos Poggi (URR), quedando libre en la primera jornada Logaritmo.

En el presentación oficial del TRL 2023, Rubén González Fresneda realizó la siguiente declaración: “Siento mucho orgullo de volver a tener en la cancha a los mejores jugadores y a los clubes más importantes del interior del país, creo que todos los años es una esperanza renovada los lo necesitamos”

Y agregó: “No me canso a repetirlo, este año es un año especial porque ya empezamos a volver, a ponernos a punto y crecer mucho más de lo que podemos llegar a crecer”.

En 2023, la primera división del Litoral disputará 18 fechas, dos rondas de todos contra todos, quedando libre un equipo por jornada. Luego de esas 18 fechas, los cuatro equipos que sumen más puntos disputaran las semifinales.