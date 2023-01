Central afronta este sábado su último examen antes del debut en la Liga Profesional

Central culminará este sábado con la pretemporada. Y lo hará con la disputa de un amistoso ante Estudiantes de Río Cuarto, equipo que milita en la Primera Nacional. El ensayo se realizará desde las 8.30 en la cancha principal del predio de Arroyo Seco y se desarrollará a puerta cerrada, inclusive para la prensa.

De esta manera, los dirigidos por Miguel Ángel Russo cumplirán con el último paso antes de ingresar a la semana de preparación del partido estreno por el torneo local. Eso será el viernes 27 de enero desde las 19.15 ante Argentinos Juniors en el Gigante de Arroyito.

Antes de medirse el elenco de Río Cuarto, los auriazules jugaron 4 amistosos, todos en suelo chileno. Y todavía no pudieron ganar: los dos primeros fueron en La Serena, en el marco de la Copa Verano 2023, con empate 1-1 ante la Universidad de Chile, y derrota frente a Coquimbo. Y los dos restantes se jugaron en Santiago y fueron empates, 1-1 ante Universidad Católica y 0-0 frente a Palestino, equipo que dirige Pablo “Vitamina” Sánchez.

En este último ensayo, Russo le dio rodaje a futbolistas que venían sumando pocos minutos en cancha hasta ese momento.

Llegó el Coyote Rodríguez

Suma la sexta incorporación. Central anunció este viernes al mediodía en sus redes sociales la contratación de Alan Rodríguez. El lateral paraguayo de 22 años superó sin problemas la revisión médica y luego firmó un contrato que lo une con la entidad de Arroyito hasta fines de 2025. Para conseguir los servicios del Coyote, los auriazules adquirieron el 50 por ciento del pase del zurdo a Cerro Porteño de Paraguay, que se quedó con la otra mitad de los derechos económicos.

🇺🇦🦊 ¡El Coyote es Canalla! El lateral izquierdo Alan Rodríguez es nuevo jugador de #RosarioCentral. El Club adquirió el 50% del pase y firmó su contrato hasta Diciembre de 2025 ¡Bienvenido @Alan_Coyote21! 💪 pic.twitter.com/STiN0xRUt8 — Rosario Central (@RosarioCentral) January 20, 2023

La llegada de Alan Rodríguez se agrega a las de otros cinco futbolistas que también arribaron al canalla, todos a préstamo, en este mercado de pases. Son los casos de: los defensores Carlos Quintana y Facundo Mallo; el lateral zurdo Lucas Rodríguez; el volante central Agustín Toledo; y el delantero Octavio Bianchi.

Pese a su juventud, Coyote ya disputó más de 100 partidos con la casaca de Cerro. En la última temporada jugó 41 encuentros, 33 por el torneo local y 8 por Libertadores. Fue titular en 29 y marcó 3 goles.

El zurdo paraguayo de 22 años también tuvo paso por selecciones juveniles de su país. En el Sub 17, participó del Sudamericano de Chile y también del Mundial de la categoría que se disputó en India. Y anotó dos goles en cada competencia. También formó parte del Sub 20 de Paraguay que compitió en el campeonato de la categoría en Chile, en 2019. Y últimamente fue citado para trabajar en microciclos junto a la selección mayor guaraní, que conducen los mellizos Barros Schellotto. Tras la llegada del paraguayo Rodríguez, Central no se retira del mercado y continúa en la búsqueda de un volante “de juego”.

Almada por ahora se queda

Si bien ya llevan más de una semana conversando, Central y Mazatlán siguen sin llegar a un acuerdo por el préstamo de Facundo Almada. Los mexicanos no estarían cumpliendo con lo dispuesto por la dirigencia auriazul y la negociación está trabada.

¿Cuál es el problema? La entidad azteca propone un plazo de pago por la cesión distinto al acordado por la CD de Arroyito, que encima ahora analiza una sanción contra el defensor de 24 años, quien viajó al país centroamericano sin permiso.