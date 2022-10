Central abre una nueva fecha con la obligación de quedarse con la victoria en el Gigante ante Unión

Tevez no confirmó el equipo, pero se cae de maduro el ingreso de Damián Martínez y Javier Báez luego de cumplir la fecha de suspensión. El que no estará es Juan Gabriel Rodríguez, que ante Racing no duró ni quince minutos en cancha por una molestia muscular

Revancha rápida. Eso tiene Central esta noche cuando recibe a Unión desde las 20 en el partido que servirá de apertura de la fecha 23 de la Liga Profesional.

Ambos equipos llegan con esas derrotas que duelen mucho. El Canalla le ganaba 3-1 a Racing y terminó perdiendo 4-3 sobre la hora. El Tate cayó en su estadio con Newell’s por la mínima.

Central ya casi no tiene chances de ingresar a la Sudamericana 2023, pero está mirando de reojo los promedios de la próxima temporada. Por ese motivo es vital quedarse con los tres puntos en casa y también para cortar una mini racha de cuatro cotejos sin victorias.

Tevez no confirmó el equipo, pero se cae de maduro el ingreso de Damián Martínez y Javier Báez luego de cumplir la fecha de suspensión. El que no estará es Juan Gabriel Rodríguez, que ante Racing no duró ni quince minutos en cancha por una molestia muscular. Por ese motivo es muy factible que siga en el once Juan Cruz Komar.

De todas maneras y más allá de los nombres la obligación del Canalla es festejar un triunfo. Porque lo necesita como el agua. Porque la gente está ansiosa por ganar. Porque puede aquietar las revoltosas aguas que se viven en calle Mitre.

Y teniendo en cuenta el último partido lo ideal que el equipo sea ese que se fue al descanso 3-1 en Avellaneda. Porque una de las razones de este magro momento es que Central, en muchas presentaciones del torneo mostró dos caras bien diferentes.

Probables fomaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Javier Báez, Juan Cruz Komar y Lautaro Blanco; Gino Infantino, Kevin Ortiz, Francis Mac Allister o Mateo Tanlongo e Ignacio Malcorra; Diego Buonanotte; y Alejo Véliz. DT: Carlos Tevez.

Unión (Santa Fe): Santiago Mele; Federico Vera, Franco Calderón, Diego Polenta y Lucas Esquivel; Imanol Machuca, Juan Carlos Portillo, Ezequiel Cañete y Mauro Luna Diale; Bryan Castrillón y Junior Marabel. DT: Gustavo Munúa.

Árbitro: Jorge Baliño. VAR: Fernando Espinoza.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Hora de inicio: 20:00.

TV: ESPN Premium.