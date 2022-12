Celebración estruendosa y grito de gol: festejos excluyentes y con dolor

Por Romina Sarti*

Cuando los motivos de festejos no abundan, cuando lo diario se torna un sistemático espiral infinito y gris del que no podemos ni sabemos salir, cuando la guita no alcanza, cuando la pasión queda alojada en instantes que laten como el corazón del Sr. Burns, cuando viajas en un bondi enlatado habiendo pagado $100 mangos, cuando el kilo de papas está $279 (es decir, con un sueldo promedio de $65.000 llegas a comprar 233 kilos de papas –y nada más-), no es delirante, enfermizo ni desbordante entender ese frenesí cuando la pelota revienta el arco contrario. Toda represión, frustración, alegría contenida, ensordecen las calles con una OOOOOOOO infinita de grito de gol, casi unificando las y los cuerpos bajo una sola bandera que nos mancomuna y protege de la sociedad rota y fragmentada de la que formamos parte.

Digamos un poco por gusto, un poco por pasión, bastante por incitación mediática y por un lógico sistema de alienación, el fútbol (en este caso el mundial) viene a “calmar”, a sosegar, a oficiar de pastillita que garantiza un sueño de mínimo 6 horas, donde la panza puede estar medio vacía, pero el corazón está lleno (de sueños de potreros, de historias tristes, monótonas y/o marginales que reivindican la posibilidad de la ilusión: ser un alguien, ser un ganador).

Ese grito liberador, ese abrazo eterno con algún amigo, esa lágrima por el viejo que ya no está y que cae por la mejilla recodando distintas generaciones expectantes al locutor de la radio y a partidos en tv blanco y negro; trascienden el instante del gol: nos retrotraen a recuerdos, a épocas más felices (o idealizadas), a sentir que somos buenos en algo y/o para algo, que una camiseta, que un país, se unen finalmente por un objetivo común, donde el festejo es de y para todas, todos, todes y nadie queda afuera.

¿Pero si te dijera que ese grito, ese estallido, esas bombas de estruendo de festejo hilarante y visceral, dañan a muchos seres vivos (incluso más de los que vos pensás)? Si tu festejo, tu festejo necesario, justificado y entendible, se torna una pesadilla para personas que padecen los ruidos fuertes, personas que tienen algún tipo de hipersensibilidad auditiva, ¿qué harías en realidad?, ¿si fuera tu hijo, tu amiga, tu hermano, qué estrategia de celebración generarías para que todes puedan festejar? Las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) pueden tolerar sonidos por debajo de los 80 db, y todo sonido que supere esa cifra se vuelve de molesto a insoportable, pudiendo provocar crisis, ataques de ansiedad, llanto y, en el peor de los casos, generar autolesiones.

El año pasado conversábamos con Valeria Hidalgo de TGD Padres Rosario TEA, que nos informaba sobre los ruidos y el efecto nocivo de los petardos en personas con TEA (ver más). En este contexto mundialista retomamos la charla y le preguntamos ¿qué se propone desde TGD padres TEA para que el festejo de gol del mundial no afecte o al menos se minimice en pro del derecho y respecto a la salud de todas las personas por igual?

Lo de siempre que pedimos: tratar de empatizar, de pensar en el otro. Hay muchas personas que la pasan mal con nuestros festejos. ¡Festejemos sí que está bueno!, pero evitemos la pirotecnia ruidosa, considerando a las personas con hipersensibilidad auditiva, quienes están enfermos, quienes están internados, los bebés, mucha gente más que la pasa mal, incluso los animales. dejar de festejar, pero buscar una manera más amable para todos.

Campaña de Concientización:

El 23 de diciembre todo el grupo de TGD padres TEA, se encontrará desde la mañana hasta la tarde en los cruces peatonales de la ciudad, San Martin y Córdoba, realizando la clásica campaña #maslucesmenosruido

El mundial, las fiestas, los eventos en general, son motivo de unión, felicidad, jolgorio. Es necesario que sigamos avanzando hacia una sociedad más incluyente. Siendo hoy 3 de diciembre, declarado como día internacional de las personas con discapacidad, instamos a realizar festejos inclusivos, que no dañen, lesionen ni generen un mal recuerdo de algo que, sin lugar a dudas, debería quedar grabado en la memoria colectiva como un momento de felicidad para todas, todos, todes.

Más info: Tgd Padres Rosario TEA, tgdrosariopadrestea@gmail.com

¿Sabías que…?

De los 1000 millones de personas con discapacidad, el 80% vive en países en desarrollo. Se calcula que el 46% de las personas mayores de 60 años son personas con discapacidad. Una de cada cinco mujeres tiene probabilidades de sufrir una discapacidad en su vida, y uno de cada diez niños es un niño con discapacidad. Las personas con discapacidad en el mundo se encuentran entre las más afectadas por el COVID-19. (ver)

*Licenciada en Ciencia Política (UNR), gorda, aprendiz permanente, estudiante de las diversidades en todos sus niveles, docente de Problemáticas de la Discapacidad, Sociología de la Discapacidad, y de Metodologías en la Universidad del Gran Rosario (UGR). Colaboradora en “Tu mejor golpe”, programa radial Wox 88.3 con la columna “Cuerpas mutantes”. Miembro fundacional de IG: @alicya.para.iberoamerica (Asociación por la liberación corporal y alimentaria para Iberoamérica) Siempre rockera, o como diría mi amiga Berni, laRomiPunk. IG: romina.sarti