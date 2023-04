Caso Oldani: rechazaron a la fiscal Ferraro el último recurso que tenía para evitar ir a juicio

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario no admitió un plAnteo presentado por su abogado Néstor Oroño, que pretendía que el procesamiento sea revisado por un tribunal de Casación

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario rechazó en las últimas horas el recurso judicial que interpuso la fiscal del MPA Cristina Ferraro para que el procesamiento que pesa en su contra, por la desaparición de pruebas en el caso Oldani, sea revisado por un tribunal de Casación de la Nación.

El fallo judicial fue dictado el martes por la tarde y lleva la firma de los camaristas Guillermo Toledo y Elida Vidal, quienes justamente, el pasado 16 de marzo, confirmaron los cargos por los cuales la funcionaria judicial quedó procesada por haber permitido sacar del local de donde mataron a Hugo Oldani (en febrero del 2020) una suma que oscilaría los 3.050.000 pesos y 1.100.000 que nunca fue contabilizada por los peritos de la Expolicía de Investigaciones (PDI).

Según los jueces de la Cámara, los agravios expresados por el recurso interpuesto por el abogado Néstor Oroño -que asiste a Ferraro- constituyeron una “mera exteriorización de la disconformidad del impugnante con lo resuelto, en reiteración de los agravios oportunamente analizados por esta Sala”.

En efecto, el procesamiento contra la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (inédito en la Justicia federal santafesina) quedó firme, por lo que de ahora en más el fiscal que estuvo al frente de la causa, Walter Rodríguez, deberá disponer la clausura de la investigación y elevar el caso al Tribunal Oral Federal de la ciudad de Santa Fe para su futuro juicio oral y público.

En ese expediente también se encuentran procesados los policías Walter Barco (Exjefe del área Operativa de la Agencia de Investigación Criminal) y Hernán Galán (Exjefe de la División Homicidios de la AIC), quienes, según la imputación, habrían inutilizado parte del material fílmico que servía como prueba ante la autoridad competente, al desconectar la cámara número 6 del circuito cerrado instalado en la Galería “Rivadavia”, ubicada en La Rioja al 2400.

También quedaron ligados el yerno de Oldani, José Luis “Chino” Hernández, la abogada Virginia Venetucci y Diego Marcos Medero, la pareja de una empleada de la agencia de viajes. En el caso de Hernández, el fiscal le imputó, además de sacar el dinero del local, haberlo ocultado.

De hecho, tal sustracción del dinero fue reconocida por el propio Hernández cuando declaró como testigo en el juicio por el homicidio de Hugo Oldani realizado en los tribunales de Santa Fe en marzo de este año, en donde fueron juzgados y condenados Juan Manuel Ruffino y Andrés Kaipl como partícipes secundarios y principales del crimen ocurrido el 11 de febrero del 2022.

Según Hernández, aquel día se anotició del homicidio por medio de un conocido que lo llamó por teléfono para avisarle que lo habían baleado a su suegro en un asalto, por lo que se dirigió a la galería Rivadavia para buscar la llave de la agencia de viajes, la cual pese a que estaba la policía en el lugar fue cerrada con llave.

Luego se dirigió hacia el hospital José María Cullen, en donde se notició de la muerte de Oldani y horas después debió regresar a la galería, ya que los peritos debían realizar un relevamiento sobre la oficina donde ocurrió el asalto que terminó con la vida del hombre de 69 años. — ¿Usted ingresó al local? (le preguntó durante el juicio el fiscal Gonzalo Iglesias, a cargo de la causa que investigó el homicidio). — Ingresamos al final del procedimiento. — Cuando dice “ingresamos”, ¿Con quién ingresó? — Con mi mujer y una amiga de mi mujer. — ¿Con qué finalidad? — Nos autorizaron a retirar las cosas de valor. — ¿Y qué retiró usted con esas dos personas? — Dinero.

Tal relato confirmó que aquella noche la familia y los allegados a Hugo Oldani se hicieron presentes en el local, mientras los integrantes del área criminalística de la Expolicía de Investigaciones realizaron los peritajes, y bajo la autorización de la fiscal sacaron el dinero y los documentos que había en la agencia de turismo en donde sospecha funcionaba una “cueva financiera”.

Sumado a ello, la causa que instruyó el fiscal Rodríguez determinó que un día después del hecho, a las 14:07:55, Hernández le envió a un tal Elvio L., un mensaje en donde le agradeció la gestión que hizo ante la fiscal Ferraro la noche anterior, tras el homicidio de Oldani.

“Elvio buen día, primero agradecerte por toda la movida de anoche y decirte que…que… la fiscal directamente hizo mención a…te hizo mención a vos y se puso a disposición también en función de eso. Así que primero agradecerte este…segundo es que yo no agendé el teléfono de esta mujer y lo estoy necesitando, porque necesitamos que agilice un trámite para, para que se pueda velar. Entonces necesitaría el teléfono de ella para llamarla a ver si me agiliza ese trámite, porque no queremos que este enterrado digamos”, le envió el yerno de Oldani.

A lo que Elvio L., le contestó un mensaje extenso en donde concluyó: “Me alegro que haya servido la intervención. Ahí te mando el teléfono de esta mujer. Cualquier cosa a disposición un abrazo”.