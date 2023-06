Carolina Losada: “Hay mucha política podrida que tiene que correrse a un costado”

Carolina Losada ya demostró que está dispuesta a ir a fondo. Los que no la quieren pensarán que es por ambición y sus seguidores suscribirán su teoría de lucha contra la narcocriminalidad y contra la complicidad política. La precandidata a gobernadora y actual senadora nacional impactó de lleno en la campaña con la asociación entre el narcotráfico y el ex ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz, Maximiliano Pullaro. uno de sus rivales en las elecciones primarias dentro del frente de frentes, el espacio de unidad entre el PRO, la UCR y el PS. A su rival en la interna también lo acusa de impulsar una campaña sucia en su contra con noticias falsas. La escalada de declaraciones la inició en un programa capitalino. Con El Ciudadano ratificó cada una de sus frases y, aunque habló de “no generar ninguna expectativa falsa”, dejó en claro que no tiene ambiciones modestas y entre ellas mencionó: “Sanar a la política para amigarse con la sociedad”. Losada plantea como bandera el trabajo de sus equipos técnicos, pero está dispuesta a recibir ideas de todos los sectores. Se imagina un escenario difícil en el juego de mayorías legislativas en un virtual futuro gobierno, y advierte: “La gente va a saber quiénes son aquellos que pongan palos en la rueda al próximo gobierno”. Habla casi como gobernadora electa y no soslaya los ofrecimientos que recibió para acompañar como candidata a vicepresidenta a varios postulantes de JxC a la presidencia, entre ellos, el más conocido, Horacio Rodríguez Larreta. Para la ex periodista y modelo, el problema no es el diagnóstico ni el programa. Ella cree que el problema es que “la política no está representando los problemas de la gente”.

—Estás frente a un desafío enorme de pelear por la Gobernación de una provincia con enormes potencialidades, con riqueza pero que no logra resolver el problema de la inseguridad, en especial en un distrito como el de Rosario. ¿Qué pasa con vos en la intimidad frente a ese desafío?

—Sé que me cambia la vida. Cambia la vida de mi familia. Pero sé por qué lo hago. Lo hago por la gente y no es cassette. Te digo eso porque iba en un momento con mi compañero de fórmula, Federico Angelini, y me dice: “Caro, por qué dijiste que sí finalmente”. Y le dije: “Por la gente”. “Bueno, okey, no soy periodista, sacate el cassette, no tengo micrófono”, me dijo. Le dije: “No entendés, en mí es en serio que lo hago por la gente, a mí no me mueve la política, yo antes de empezar a trabajar en política tenía laburo, me iba muy bien y ganaba mucho mejor”. La verdad es ésa y tenía una vida muy cómoda realmente. Yo decidí salir de mi lugar de comodidad para empezar a trabajar en política. Y mi compromiso ahora, ya no en un cargo legislativo sino ejecutivo, sé que es mucho mayor en tiempo, en esfuerzo, en dedicación, en compromiso.

—Tardaste en tomar la decisión, tenías la posibilidad de ser candidata a vicepresidenta.

—Tardé un montón de tiempo en tomar la decisión, real, yo quería primero tener los equipos, tener el proyecto y después decidir, porque yo soy muy seria, fui seria como periodista y soy seria como persona. Para gobernar la provincia sé que tengo que ser muy seria, porque los políticos nos estafaron demasiado. Yo tenía posibilidades de pelear la vicepresidencia de la Nación, estaba convocada para varias listas, de los que están hoy dentro de Juntos por el Cambio, pero yo me guío mucho por lo que yo pienso, no por lo que me presionan. Y yo sentía que tenía que hacer algo en la provincia, que tenía que hacerlo por la provincia. La esperanza de la gente, el pedido de la gente, constantemente por la calle…

—Te surge el miedo de pensar que el desafío es tan grande que podés defraudar?

—No tengo miedo de defraudar porque yo no voy a generar ninguna expectativa falsa. Yo le digo a la gente que voy a luchar y que voy a necesitar de todos. El que te prometa algo diferente te está mintiendo otra vez.

—¿Cómo va a ser esa lucha? ¿Cuál es el enemigo más importante de una buena gestión?

—Depende en qué zona de la provincia estemos hablando. pero yo estoy hablando de mi zona, de Rosario, de mi ciudad. Me parece que lo que está pasando hoy ya no tiene comparación con nada, no hay nada que importe más que la vida. Nada importa más que tus hijos vuelvan a tu casa. No importa nada más que poder trabajar con la tranquilidad de que estás rompiéndote el lomo, pero para tu familia, y no que vengan y te quieran cobrar una protección de ellos mismos.

—Igualmente está claro que no es fácil solucionar ese tema.

—Por supuesto que no es fácil, pero también sé, y lo tengo clarísimo, que los que estuvieron hasta ahora no lo han encarado seriamente. Que no han tenido la decisión política, ni el liderazgo suficiente, ni el coraje. Yo lo que sé es que no tengo las manos atadas, no le debo nada a nadie, a nadie.

—¿Hay sectores de la política que tienen las manos atadas y vínculos con el narcotráfico, como lo que expresaste en relación con Maximiliano Pullaro?

—Yo lo que vengo diciendo es que en mi gobierno no voy a tener tolerancia ni con la corrupción ni con nadie que haya tenido vínculos ni con el narcotráfico ni con las bandas criminales. Porque es no es sólo el narcotráfico, están diversificadas en el ejército de sicarios que armaron. Que cuando yo hablaba de eso me criticaban. Hoy ya están diversificadas en pedirte protección y matar a gente, las balaceras. Si yo quiero combatir la criminalidad, quiero combatir lo que está sucediendo en Rosario, lo que más nos importa a los rosarinos, y a Santa Fe también, porque la situación es muy similar a lo que pasa en Rosario, no puedo combatirlo con alguien que tenga las manos atadas, porque tenga alguna relación, o por lo que sea. Ni financiamiento, ni relación, ni nada de ningún tipo.

—¿Y tus expresiones sobre Pullaro?

—Lo que vos me decís de Pullaro, yo hablé en general de que nadie tenga las manos atadas. Algunos se sintieron aludidos. Cuando me preguntaron específicamente por él, yo de lo único que hablé fueron de los audios que creo que muchos rosarinos conocemos. Yo no los conocía antes, te soy sincera, yo no hubiera hecho nada, ni una foto con él, en mi campaña 2021, si yo hubiera escuchado en aquel momento los audios. Por alguna razón han logrado mantenerlos bastante silenciados a esos audios, que son legales, que vienen de escuchas legales, en donde él arregla con la Policía en forma directa, arregla exámenes para los policías, y policías que después terminan vinculados al narcotráfico o terminan presos. Y él después llamando con miedo a que lleguen a él. Yo esos audios los escuché, son muchísimos, algunos son más conocidos que otros. Creo que ahí la que actúa la Justicia.

—Algunos relacionan esto que vos dijiste de Pullaro con una devolución de gentileza en el marco de una campaña dura.

—La campaña sucia en contra mío existe. Son tan cobardes que lo hacen por abajo. Yo las cosas las digo de frente. Yo voy de frente y te digo la verdad en la cara. Algunos hablan de que estoy devolviendo, pero lo que yo estoy diciendo es la verdad. Los audios existen. A los periodistas les consta que existen. Y a mucha gente le constan que existen. Entonces yo no estoy hablando de algo que sea secreto. Yo estoy hablando de algo que es tangible, que es real, que existe, que es escuchable por cualquiera. Que ellos no tengan nada en contra mío y por eso me estén buscando como locos cosas.

—¿Cómo es esa campaña sucia que vos denunciás?

—Solamente en Google ponen mucho dinero, millones de pesos. Una locura. Para poner publicidad negativa mía, mentiras, fake news o noticias falsas. Lo sacan de páginas que nadie conoce, que inventan, y ponen, por ejemplo, que yo dije que iba a cerrar todos los frigoríficos de la provincia. Una pavada atómica, mentira absoluta, además algo imposible de hacer. Creen que pueden dominar a la gente con ese tipo de mentiras. Eso me parece de cobardes, las cosas se dicen en la cara. Las cosas que tenés para decir de mí me las decís en la cara. Yo las cosas que digo de ellos las digo acá, en un micrófono. Y se las vengo diciendo en un micrófono. Que hagan este tipo de campañas muestra solamente cobardía. Yo tengo coraje y por eso voy a enfrentar a la narcocriminalidad. Tengo coraje y por eso los enfrento a ellos y enfrento a todo lo que sea parte de la política podrida. Hay mucha política podrida que tiene que correrse a un costado.

—¿No tenés miedo que dentro de la coalición te apunten con el dedo de provocar un escenario de desgaste para estas Paso?

—Yo digo la verdad. Si la verdad molesta…

—¿Ves un riesgo desde lo electoral?

—Yo creo que la gente al final del camino sabe distinguir y sabe quién es quién. Todos sabemos que Lifschitz venía haciendo un muy buen gobierno. ¿Cuál fue el talón de Aquiles? La seguridad. Por eso perdió las elecciones después. Perotti ganó prometiendo paz y orden. ¿Qué significa? Que ya no había paz, que ya no había orden y que había narcotráfico. Entonces, ¿qué nos vienen a mentir? Los mismos que no pudieron, no quisieron o no supieron en ese momento se lavan la carita y te vienen a decir que sí pueden. Me parece que es una burla. Es tomarnos de estúpidos a todos. Y yo no voy a permitirlo.

Así como estoy hablando hoy, con la misma sinceridad y verdad, voy a hablar cuando sea gobernadora de la provincia. ¿Cómo? Mostrándote quienes no nos dejen hacer determinadas cosas. Nosotros vamos a hacer una reforma muy profunda y vamos a necesitar leyes para eso. Y yo quiero mostrarle a la gente quién es quién en la Legislatura. La gente va a saber quienes son aquellos que pongan palos en la rueda al próximo gobierno. Porque nosotros vamos a gobernar hacia la gente, con la gente.

Y nuestros equipos no se cierran en nosotros solos. El otro día me junté con productores agropecuarios y les decía que yo quiero que ellos traigan sus ideas, que formen parte del equipo. No nos podemos cerrar. Yo quiero gobernar con la gente y hacia la gente. Es mi forma de ver la política. La política tiene que sanarse para amigarse con la sociedad. No tenemos ni en Santa Fe ni a nivel nacional, no tenemos un problema de que la política no sepa cuál es el diagnóstico, porque lo sabemos todos. Todos sabemos, además, qué es lo que hay que hacer. La crisis que hay hoy es de representación, es porque la política no está representando a los problemas de la gente. Ese es el problema que tenemos. Y yo voy a representar los problema de la gente. Por eso me metí en política y por eso quiero ser gobernadora de nuestra provincia.

—Hubo críticas por el uso de un avión privado para venir a una actividad de campaña en Santa Fe desde Buenos Aires. ¿Cómo fue ese tema?

—Yo tenía en el Senado reunión de la comisión de Acuerdos donde se le daba dictamen a los jueces para la provincia de Santa Fe y no quería dejar de estar. (El senador Dionisio) Scarpin y yo teníamos que estar sí o sí. Federico Angelini tenía algo en Diputados. Yo soy legisladora y sigo siendo senadora nacional representando a la provincia de Santa Fe. No podía no estar. Cuando terminamos eso nos teníamos que ir a Reconquista, y sí, usamos un avión que nos dio un empresario como aporte para la campaña. No nos dio dinero pero nos dijo que ponía a disposición este avión para cuando lo necesitemos. Es gente que no sabe qué hacer y habla de los demás. Realmente me fijo mucho en el tema de dónde sale cada cosa. Es un empresario que aportó la posibilidad de viajar en ese avión. A Reconquista en auto no podíamos llegar, porque teníamos un compromiso allá y fuimos de esa manera. No hay nada oscuro.

—¿Qué tenés para decir frente a las críticas que te hacen otros candidatos por no vivir en la provincia?

—Que ellos viven en Narnia. Que el problema es cuando los políticos viven en Narnia y no se ocupan de los problemas de la gente. Yo tengo una casa cómoda y una vida cómoda. Y decido dejar esa vida. Podía ser candidata a vicepresidenta de varías fórmulas. Y decidí que mi lugar era sacar a mi provincia del lugar donde la dejaron los que se creen los genios de la gestión. Mirá dónde nos dejaron. Todos fracasados. Vamos a sacar la provincia adelante. La gente tiene que saber que hay un equipo de personas, al que voy a liderar, que va a sacar a la provincia adelante. Pero necesitamos el compromiso de todos. Yo salí de mi lugar de comodidad para meterme a full en el tema. Cada uno de los que queremos que las cosas salgan bien, por nuestros hijos, para que se termine el peligro de salir a la calle, para que podamos volver a vivir en libertad, cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena.