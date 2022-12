Carlos Quintana: “Vengo a aportar al club, no solo dentro de la cancha, sino también afuera”

Carlos Quintana, primer refuerzo de Central, brindó una conferencia de prensa luego de su primera práctica con el plantel auriazul.

El defensor de paso por clubes como Argentinos, Talleres de Córdoba y campeón de la Copa Argentina 2022 con Patronato de Paraná, dialogó con los medios en Arroyo Seco.

“Me agarra en una etapa linda de mi carrera. Estoy bien, muy vigente. Tuve un año muy bueno. Vengo a aportar al club, no solo dentro de la cancha, sino también afuera. Así que espero poder sumar mi granito de arena. Ojalá se pueda conformar un buen grupo”, dijo sobre su llegada a Central.

Además, confirmó que el contacto se estableció desde antes de las elecciones: “Había varias posibilidades pero cuando me llamaron Gonzalo (Belloso) y Carolina (Cristinziano) les transmití mi deseo de venir a Central”.

Sobre su primer acercamiento con el plantel y el flamante nuevo entrenador, Miguel Ángel Russo, Quintana destacó: “Lo que hable con Miguel no fue enteramente futbolístico. Me dijo que quería que sume experiencia, es un plantel joven el que hay, y que hay que tratar de acompañarnos. Hace mucho que juego al fútbol, el ya me conoce y sabe lo que puedo dar y la función que puedo cumplir”.

“Uno trata de sumar, obviamente que por edad voy a ser de los más grandes. Pero, lo importante es conformar un buen grupo. Sabemos que faltan refuerzos y que la idea es armar de atrás hacia adelante. Estoy entusiasmado, este club, por historia, te exige estar lo más arriba posible y a eso apuntaremos”, siguió.

Quintana llega a un plantel que tiene caras conocidas, Juan Cruz Komar, compañero en Talleres y Francis Mac Allister, del Bicho. Sobre el primero, el defensor destacó: “Con Juan hicimos dupla muchos años en Talleres y eso está bueno porque uno ya se conoce”.

“Soy zurdo y me siento más cómodo como segundo marcador central, o en línea de tres. También jugué por derecha y me acomodo. Este año que pase en Patronato, si bien no se mantuvo la categoría, se hizo un año espectacular, se salió campeón de la Copa Argentina. Y un pilar fundamental para eso fue el equipo que teníamos, el grupo”, explicó.