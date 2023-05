Caova visita a Sionista, mientras que Sportsmen se reforzó con Cardona

Caova visitará este viernes desde las 21 a Sionista de Paraná en la recta final de la fase regular de la zona 1 de la región Litoral de la Liga Federal, en busca de los puestos finales y los cruces de playoffs. Además, se terminaron de cerrar importantes refuerzos, como el de Jeremías Cardona a Sportsmen Unidos.

Olegario jugará este viernes en Paraná frente a Sionista, que pugna por quedarse con el cuarto puesto y que necesita ganar ante los rosarinos para mantener chances. Caova no podrá salir del noveno puesto y será rival del quinto en la zona 2 de la región Litoral, integrada por los equipos entrerrianos.

En Sionista hará su debut Daniel Hure, quien vuelve al club tras una extensa trayectoria en el básquet nacional.

Por su parte, a la llegada de Joaquín Ríos a El Tala y de Vicente Garello a Provincial, se sumó el regreso del escolta Jeremías Cardona a Sportsmen Unidos. Tras otra buena campaña en Norte de Armstrong en la Liga Argentina, Cardona vuelve a Sportsmen y estará en la etapa clave del certamen.

Sportsmen jugará justamente el sábado desde las 20 en Paraná ante Olimpia, mientras que el lunes chocarán Paracao ante El Tala a partir de las 21 y la semana final de la fase regular ofrecerá el martes a las 22 a Provincial ante Santa Paula, el miércoles a Sportsmen frente a Sionista, el jueves a Caova con Olimpia de Paraná y el viernes a Almagro de Esperanza con Provincial.

LA TABLA

Provincial 12-2

Santa Paula 11-4

Paracao 9-6

Almagro 7-8

Olimpia 6-8

Sionista 6-8

Sportsmen 6-8

El Tala 6-9

Caova 2-12

PLAYOFFS

LITORAL

Se jugará un primer play in cruzado entre zonas, a un partido con localía para el mejor ubicado el día 15 de mayo. Los cruces serán así:

Play in 1- 5° (zona 1) vs. 7° (zona 2)

Play in 2- 6° (zona 1) vs. 6° (zona 2)

Play in 3- 5° (zona 2) vs. 9° (zona 1)

Play in 4- 7° (zona 1) vs. 8° (zona 1).

Los ganadores pasan de ronda al segundo play in, para los cuales se integra a los terceros y cuartos de cada zona, también a un juego en casa del mejor posicionado. Jugarán de la siguiente manera, el 18 de mayo:

Play in 5- 3° (zona 2) vs. Ganador Play in 4.

Play in 6- 4° (zona 2) vs. Ganador Play in 1.

Play in 7- 3° (zona 1) vs. Ganador Play in 3.

Play in 8- 4° (zona 1) vs. Ganador Play in 2.

Tras la instancia de play in, los primeros y segundos de cada zona se integran a la postemporada y se da comienzo a los playoffs, a jugarse los días 21, 23 y 24 de mayo, con formato 1-2 y ventaja de localía al mejor ubicado. Los enfrentamientos se darán de esta forma: 1° (zona 1) vs. Ganador del play in 6, 2° (zona 1) vs. Ganador del play in 5, 1° (zona 2) vs. Ganador del play in 8 y 2° (zona 2) vs. Ganador del play in 7. Quienes se impongan pasan a playoffs inter conferencias.