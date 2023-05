Imposible aburrirse. Noche picante para el básquet rosarino

El básquet rosarino ofrecerá otra de esas noches repletas de acción, con propuesta varias en la elite y también en el torneo de ascenso. El jueves hubo un único partido, en el que Atlantic B derrotó a Edison por la Primera B.

La Superliga tendrá una noche movida desde las 21.30 y por la fecha 7 de su grupo 1 chocarán Atalaya ante Provincial, Unión de Arroyo Seco con Calzada, Atlantic Sportsmen frente a Atlético Fisherton y Ciclón ante Newell’s. Para el domingo pasaron Saladillo vs. Caova y Regatas vs. Temperley. El lunes se medirán Newell’s con Provincial (de la fecha 4).

Por la zona 2 jugarán Náutico frente a Gimnasia, Libertad con Sportivo Federal, Alumni de Casilda ante Central y Sportivo América frente a Tiro Suizo. Para el domingo quedó Echesortu vs. Talleres AS y el 31 de mayo jugarán Estudiantil vs. Sportsmen. El martes jugarán América con Central, de la fecha 6.

Mientras tanto, en la Primera B se abrió la sexta jornada de la zona 1 con triunfo de Atlantic Sportsmen B sobre Edison por 65 a 60, y este viernes desde las 21.30 continuará la acción con San Telmo vs. Ben Hur, Independiente vs. Red Star, Puerto vs. Gimnasia B. El domingo se medirán Atalaya vs. Garibaldi.

En el grupo 2, chocarán Talleres de Villa Gobernador Gálvez vs. Náutico B, Universitario vs. Paganini Alumni de Granadero Baigorria y Servando Bayo vs. Unión Sionista. El domingo jugarán El Tala B vs. Maciel y el 14 lo harán Echesortu B vs. Provincial B.

SÍNTESIS

ATLANTIC 65: Tabone 0, E. Muñoz 21, Terrazzino 2, Mondelli 3, Aquino 2, Blotta 8, Quacquarini 0, M. Muñoz 4, Rosalen 3, Spitale 2, Gevara 13, García 7. DT: Leandro Argüelles.

EDISON 60: Castillo Blanco 9, Gattuso 1, Farhat 2, Langone 2, Caci 12, Toledo 1, Giambartolomei 8, Dellacroix 0, Strauss 20, Piatti 5, Álvarez Costa 0, García 0. DT: Ramiro Martínez.

ESTADIO: Atlantic

ÁRBITROS: Bissolatti y Olivera

PARCIALES: 13/15, 28/27 y 45/41