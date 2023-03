País

Definen su situación procesal

Caniggia negó abuso sexual y violencia de género por los cuales lo acusa su ex, Mariana Nannis

Según la denuncia de su ex mujer, el 5 de mayo de 2018 el ex futbolista “intentó mantener relaciones sexuales pero ante mi negativa me amenazó con matarme en medio de insultos” y agregó que "el hecho sucedió en el Hotel Faena de Puerto Madero"