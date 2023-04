Bullrich prometió “orden” y llamó a “demoler el régimen económico de los últimos 20 años”

La precandidata presidencial del PRO Patricia Bullrich afirmó que si es electa formará un Gobierno donde “la prioridad será el orden”, a la vez que aseguró que será necesario “salir del cepo cambiario desde el día cero” de la gestión y reducir el “peso del Estado sobre la economía”.

Bullrich habló el lunes a la noche ante empresarios congregados en el denominado Foro Llao Llao, que se realiza todos los años en ese hotel de Bariloche, en la provincia de Río Negro, en un encuentro que hoy también recibirá a los precandidatos Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Javier Milei.

La titular del PRO buscó diferenciarse de Larreta ante los empresarios que la escuchaban al indicar que “esta Argentina que viene no se soluciona solamente con gestión, se soluciona con una gestión con liderazgo, firmeza, coraje, carácter”.

“Ante todo aquel que quiera trabar la Argentina yo me voy a plantar y le voy a decir ‘No vamos a permitir que la Argentina siga muriéndose lentamente’”, expresó la exministra de Seguridad nacional.

En materia económica, Bullrich llamó a “demoler el régimen económico de los últimos 20 años, que redujo drásticamente los incentivos para invertir, exportar y crear empleo”.

“Salir del cepo cambiario es una prioridad desde el día cero. Cuanto antes se haga, mejor”, expresó Bullrich, quien llegó al encuentro en compañía del economista Luciano Laspina.

Durante varios tramos de su discurso reiteró que “el concepto que va a regir nuestro Gobierno va a ser el concepto de orden: orden económico, orden para encarar los desafíos contra el narcotráfico y la seguridad de las personas, orden en la educación, en la salud, en el Estado, en las provincias”.

En tanto, este martes, en declaraciones al canal TN desde Bariloche, Bullrich rechazó la invitación pública que le hizo Javier Milei, de La Libertad Avanza, para que ambos compitan en una interna.

“Yo soy de Juntos por el Cambio, Milei es parte de otro partido”, se limitó a decir la precandidata presidencial.

Asimismo, rechazó la propuesta lanzada por María Eugenia Vidal, otra de las precandidatas del PRO, en relación a que todos los postulantes de ese partido declinen sus candidaturas para armar una mesa política que defina quiénes son los mejores representantes en cada categoría.

“La mejor oferta es la que elija la gente, tenemos millones de argentinos que son los que van a elegir lo mejor para el PRO”, sostuvo Bullrich, al indicar que las candidaturas se deben definir en las PASO.

Agregó que “no es una mesa chica sino los ciudadanos votando en una urna”, y argumentó que “no es bajar o no bajar la candidatura, sino el concepto de quién elige: o una mesa política o la ciudadanía; en mi caso elige la ciudadanía”.

Al ser consultada respecto a cómo bajar la inflación, remarcó que “hay que bajar el déficit fiscal, no se puede tener un Estado que sea un peso muerto sobre la economía”.

“Gran parte de la riqueza fue a un Estado burocrático que cada vez brinda menos servicios, hay que trabajar para que el Estado no pese en el 42 por ciento del PBI sobre la economía y la cabeza de todo los argentinos”, concluyó.

Entre otros empresarios presentes en el encuentro del Foro Llao Llao están Marcos Galperín (Mercado Libre); Eduardo Elsztain (Grupo IRSA); David Sutton (Grupo Alvear); Facundo Gómez Minujn (J.P. Morgan); Gastón Remy (Nuqlea Argentina); Marcos Bulgheroni (Pan American Energy Group) y Martín Migoya (Globant).

