Policiales

Crimen en Tiro Suizo

La pareja del hombre asesinado acusó zona liberada: “Lo mataron por nada y nos arruinaron la vida”

Como los vecinos, la mujer destacó que Patricio Díaz era querido por todos. "Trabajaba desde los 16, cuando vino del campo a la ciudad". El año pasado lo habían operado de una enfermedad grave: "No me lo llevó el tumor y me lo llevó una bala". A ella la habían asaltado el sábado en su verdulería