Brutal golpiza a una estudiante para robarle el celular en zona oeste

Una estudiante universitaria oriunda de Santiago del Estero fue brutalmente agredida por delincuentes que intentaron robarle el celular mientras esperaba un colectivo en barrio Antártida Argentina, en la zona oeste de Rosario.

El hecho ocurrió alrededor de las 17 del martes en San Lorenzo al 7800, cuando dos ladrones en moto la abordaron para robarle el teléfono y, si bien ella estaba dispuesto a entregarlo, los ladrones no le dieron tiempo a sacarlo de entre su ropa y la golpearon salvajemente.

“Me tiraron al piso, me patearon la cabeza, las piernas, me dieron piñas en la cara, en la cabeza”, expresó la víctima, que es estudiante de Medicina y vive hace un año y medio en Rosario.

Ante las agresiones, la joven gritó, los vecinos la escucharon y salieron a la calle, tras lo cual los ladrones se escaparon, mientras que la mujer contó que fue trasladada al Hospital Provincial por gente del barrio debido a que no arribaba una ambulancia

“En el camino incluso me desmayé. Gracias a Dios hubo mucha gente que me ayudó”, señaló en diálogo con El Tres, a la vez que contó que no se siente cómoda en la ciudad santafecina ante la ola de inseguridad.

“Justo iba al psicólogo para hablar sobre cómo me siento en Rosario porque vengo de un lugar donde no pasan estas cosas”, expresó la estudiante.