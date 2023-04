Broun sufrió un corte en la cara: “Siento que me cae una bomba en el pecho, explota y me lastima”

Los jugadores de ambos equipos ya estaban en la cancha y el Clásico en el Coloso Marcelo Bielsa estaba a punto de arrancar cuando todas las cámaras comenzaron a apuntar a Jorge Broun: el arquero de Central fue alcanzado por un proyectil que partió de las tribunas y sufrió un corte en el pómulo derecho por el cual tuvo que ser atendido por el personal médico del plantel. Sin embargo, luego el propio arquero contó que fue una especie de desgracia con suerte, porque la bomba le explotó en el pecho.

Luego del empate 0-0 en el clásico rosarino, el arquero contó lo que pasó: “Como ahora entramos los dos equipos desde la mitad de la cancha, y el vestuario nuestro estaba abajo de la popular, tenemos que salir del vestuario y caminar por el costado de la platea. Estábamos lo más bien y siento que me cae una bomba en el pecho, que explota y me lastima abajo del ojo. Por suerte no me agarró el ojo. Y hasta ahora estoy aturdido, no escucho nada”.

ATENCIÓN: en la previa del comienzo del clásico, Fatu Broun presenta un corte en su rostro. pic.twitter.com/TH5AxtwseS — SportsCenter (@SC_ESPN) April 9, 2023

Y si bien se trató de un corte menor, el experimentado guardameta canalla brindó tranquilidad en todo momento, tanto al árbitro del encuentro Pablo Echavarría como al propio cuerpo técnico auriazul, donde un preocupado Miguel Ángel Russo intentaba entender que es lo que estaba pasando. Fatura se mostró muy calmado y dispuesto a que el partido se juegue, un gesto que fue agradecido y bien recibido por algunos futbolistas de Newell’s.

Luego de relatar lo vivido, el arquero analizó la igualdad en el Coloso: “Tranquilo después durante el partido. Fue lindo. Tuvimos las más claras, no las pudimos meter. Ellos tuvieron la pelota pero no generaron peligro, casi no tuve trabajo en el arco”.

"SENTÍ QUE ME CAYÓ UNA BOMBA EN EL PECHO, ME EXPLOTA Y ME LASTIMA EL OJO. QUEDÉ ATURDIDO" 💣❌ Jorge Broun relató el momento en que recibió la agresión antes del comienzo del partido entre Newell's y Rosario Central#LPFxTNTSports pic.twitter.com/3PNEmDWlrg — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 9, 2023

Y manifestó que está “contento porque seguimos sin perder en este estadio”. “Nosotros venimos a hacer nuestro partido, queríamos ganar para seguir prendidos. Cuando no podes ganar, es importante no perder y seguir sumando”, dijo. Y agregó: “Creo que lo manejamos bien. No se disfruta de lleno, pero me voy contento porque mantuve el arco en cero y se sigue sumando. Venimos haciendo las cosas bien en lo grupal y eso es lo importante”.