Bret Easton Ellis: “No debería haber consumido tanta cocaína para escribir American Psycho”

El escritor estadounidense Bret Easton Ellis, quien regresa con nueva novela, “Los destrozos” (Random House), aseguró que no cambiaría ninguna de las cosas que hizo cuando era joven, salvo consumir menos cocaína durante el proceso de escritura de la que resultó su obra más reconocida, “American Psycho”.

“Con American Psycho” lo hice bastante bien porque ya era alguien lo suficientemente inteligente como para luchar por su novela. No me diría nada, salvo igual que me metiera menos cocaína: no necesitaba tanta para escribir ese libro”, explicó con humor durante la presentación en Madrid de su nueva obra, al ser consultado sobre si se arrepiente de algo.

“Hay que vivir tu vida con los errores, controversias y amores no correspondidos que te han tocado. Eso sí, lo hice bastante bien en su momento con una novela que se quería cancelar y censurar. Ante eso, fui capaz de mantener la novela íntegra pese a que hubo tanta presión para quitar partes”, respondió.

En este sentido, reiteró ser una persona que no se arrepiente ” de nada” y celebró el rumbo que tomó su carrera y su vida. “Estoy bien, pero esa idea de que los escritores son ricos hay que desmontarla. Y en cuanto al amor, llevo trece años en una relación. ¿Alguien piensa que hay sexo ahí? Eso ya no es un problema ni parte de la ecuación”, ha bromeado.

“Los destrozos”, la nueva novela de Bret Easton Ellis

En “Los destrozos”, Easton Ellis regresa de manera parcialmente autobiográfica -“hay un 50% o un 60% de mi vida real”, reconoció- a sus 17 años, cuando se junta con un grupo de amigos de secundaria en el momento en que está empezando a escribir su primera novela, “Menos que cero“. Su búsqueda de identidad sexual se mezcla con la fantasía de un adolescente que se verá inmerso en una historia paralela con un asesino en serie.

En cierta manera, supone una vuelta a la escritura de obras como “American Psycho” y, de nuevo, el autor se apoya en la violencia explícita en algunos pasajes. “Es verdad que me atrae la violencia y no sé por qué soy así, aunque en el caso de «American Psycho» tiene una explicación”, señaló en la sede de la Fundación Telefónica según reproduce Europapress.

“Ese libro era una comedia social sobre modales: a mí no me gustaba la cultura de hombres en los años ochenta, donde había que ser muy rico, tener unos abdominales muy marcados, una casa grande y ser amigo de Donald Trump. El sueño yupie. Patrick Bateman parecía un ciudadano ejemplar, pero su furia convertía sus asesinatos en un espectáculo operístico”, sostuvo.

Ellis hizo una defensa de la generación X, de la que él se erigió como uno de los principales representantes. “Cuando hablo con otras personas de mi generación compartimos una visión sobre la vida: ironía y un punto de vista sin entusiasmo si no te puedes reír de todo. Hemos crecido con una libertad de expresión y un discurso que ya no existe hoy”, se lamentó.

De hecho, indicó que muchos de sus compañeros escritores se volvieron conservadores, aunque en el terreno de “los hechos culturales”. “No hablo de política, pero sí es verdad que hay una reacción a la izquierda en este campo porque parece que ellos son los que dicen qué se puede escribir y qué no. No digo que haya que votar a Trump, pero inclinarse en este caso a la derecha no quiere decir que seas políticamente de derechas”, consideró.

Ellis añadió que espera retomar un proyecto cinematográfico que se vio paralizado por la pandemia de coronavirus, como director de una película. “Siempre he querido dirigir y era algo que en los setenta, con películas como Alien, El cazador o Manhattan, todo el mundo quería. Me pasé 14 años vendiendo ideas para películas y series y ahora todos esos proyectos están muertos”, concluyó.