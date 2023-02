Balearon dos vehículos en el estacionamiento del centro penitenciario de mujeres

En la madrugada de este jueves balearon dos autos que se encontraban en el estacionamiento de 27 de Febrero al 7800 en la cárcel de mujeres y el Order en la zona oeste de la ciudad.

“Dos empleados salen al momento de relevo y se encontraron con sus vehículos con proyectiles de bala en circunstancias que todavía no están claras”, señaló el secretario de Seguridad Pública, Claudio Brilloni para describir al Ford Ka y al Volkswagen Gol baleados.

Gabriel Leegstra, director del Servicio Penitenciario explicó en diálogo con Radio 2 que: “fueron disparos contra vehículos del personal que están estacionados afuera”.

Y recalcó: “Aparentemente los disparos fueron hechos a distancias, no se vio a nadie. Los disparos fueron contra los vehículos, no contra el edificio. No dejaron ninguna nota ni mensaje”.

Un dato no menor es que todas las unidades penitenciarias estaban alertadas por posible ataque.

Los daños fueron solo materiales a los dos autos. Las balas impactaron sobre los vidrios y las chapas laterales.

El hecho sucedió cerca de las 2 de la mañana, no hay cámaras que registren el hecho. Desde la Agencia de Investigación Criminal informaron que hallaron 7 vainas servidas sobre uno de los pasillos frente a la cárcel.

Es el cuarto ataque se realiza al establecimiento de zona oeste.