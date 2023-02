A recuperarse: Central Córdoba afronta una visita de riesgo a Villa Devoto en búsqueda del triunfo

El comienzo de la fecha 2 de la Primera C le dará a Central Córdoba la chance de dejar atrás la derrota del debut y conseguir los primeros tres puntos del torneo. Este viernes, desde las 17 en el Estadio Enrique Sexto y con arbitraje de Nicolás Mastroieni, el Azul de barrio Tablada se medirá ante General Lamadrid, otro que inició esta temporada con una derrota.

El golpe que significó la caída ante San Martín de Burzaco como local ya es cosa del pasado, pero debe servir para no repetirse en lo que se viene. El equipo debe mantenerse firme en defensa, buscar más juego en el mediocampo y ser contundente en la ofensiva, algo que mostró en los primeros minutos del estreno y que se fue desluciendo con el correr del partido.

En lo que respecta a la información del equipo titular, no habrá confirmaciones hasta último momento, ya que al cuerpo técnico que encabeza José Vizcarra no quiere que se filtre la data para que los rivales no sepan nada, así no pueden tomar ventaja sobre el Matador.

El Charrúa tiene una visita de riesgo a una cancha en la que siempre le ha costado conseguir los tres puntos, pero de la que será obligatorio llevárselos en la tarde de hoy.

Probables formaciones

General Lamadrid: Néstor Acosta; Jeremías Giménez, Patricio Grgona, Julián Canosa y Emir Ham; Alejandro Ávalos y Lucas Leal; Matías Ruiz, Miguel López y Axel Abad; Santiago Apa. DT: Pablo López.

Central Córdoba: Alejandro Dianda; Gerardo Pérez o Alejo Osella, Paulo Killer, Ignacio Bogino y Martín Tolosa; Lucas Bracco, Agustín Musso y Antonio Kaial; Martín Mustachi; Agustín Príncipe y Guido Di Vanni. DT: José Vizcarra.

Hora: 17. Estadio: Enrique Sexto. Árbitro: Nicolás Mastroieni.

El resto de la acción

La fecha 2 levantará su telón el viernes con un partido y luego se jugarán cinco el sábado, donde se destaca el debut de Midland (visita a Puerto Nuevo en Campana a las 17), uno el domingo y los dos restantes el lunes. JJ Urquiza tendrá libre esta jornada.

La grilla de partidos es: viernes a las 17, General Lamadrid vs. Central Córdoba; sábado a las 17, San Martín de Burzaco vs. Liniers, Laferrere vs. Lujan, Victoriano Arenas vs. Berazategui, Atlas vs. Deportivo Español y Puerto Nuevo vs. Midland; domingo a las 17, Alem vs. Sportivo Italiano; lunes a las 17, Yupanqui vs. Claypole y a las 20, Excursionistas vs. Real Pilar.