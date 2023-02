Baja en edad de imputabilidad: Bruera cruzó a Javkin tras pedido de víctimas de inseguridad

"A quienes van a reclamar no se les puede mentir y decir cualquier cosa irresponsablemente", dijo la diputada del PJ tras dichos del intendente sobre cambios en la legislación penal, poco después de que vocero de manifestantes afirmara sobre el pedido que presentaron: "El gobernador está de acuerdo"

La manifestación que se llevó adelante este martes frente a la sede local de Gobernación por parte de familiares de víctimas de la inseguridad y la violencia volvió a instalar el tema de la baja de la edad de imputabilidad de menores, supuesto mal que afectaría las políticas de la seguridad. Tras el encuentro, un vocero de los manifestantes dijo que incluso el gobernador Omar Perotti se había manifestado de acuerdo con ese endurecimiento.

En ese sentido, este miércoles el intendente Pablo Javkin, quien también tomó parte de ese encuentro, se expresó en términos similares: “Una de las cosas que Argentina y la provincia tiene que hacer desde el punto de vista procesal es el cambio de los códigos procesales de menores, que no tiene que ver solamente con la edad de imputabilidad, sino con el tipo de pena, cuál será el tratamiento y la diferenciación del delito. No es lo mismo un homicidio que otro delito”.

En declaraciones a LT8, Javkin, además, señaló: “No puede quedar impune un homicidio en el sistema penal; y muchas veces tenemos una mirada que excluye algo que es muy claro, el uso que las bandas criminales hace de los menores, que también después terminan siendo víctimas”.

El día anterior, tras el encuentro con los funcionarios, Ezequiel Lowden, vocero de Familiares y Víctimas de la Inseguridad Rosario, dijo que que le habían pedido al justicialista Perotti y al ex radical Javkin “un acuerdo político” para “bajar la imputabilidad a 16 años” y además “una reforma policial”. Y añadió sobre el reclamo por la baja en la edad de imputabilidad: “El gobernador está de acuerdo”.

El funcionamiento del sistema y las facultades legislativas

Horas más tarde, la diputada provincial peronista Matilde Bruera, ex defensora federal, salió al cruce y aclaró algunos conceptos básicos sobre el tema, como por ejemplo que la modificación de la edad de imputabilidad es una potestad del Congreso nacional, y que existe un proceso de menores para adolescentes entre los 16 y 18 años.

Bruera explicó que “uno de los graves problemas de la seguridad es la estructura policial y la corrupción” y que “el otro gran problema es la política”.

“Están diciendo cualquier cosa –amonestó–. No solamente no logramos llegar a un pacto mínimo, sino que las declaraciones que acabo de escuchar de Javkin, la verdad, no se entiende qué quiere decir”.

“Bajar la edad de imputabilidad es un problema del Código de fondo, lo tiene que tratar el Congreso de la Nación, no lo puede hacer ni Perotti ni Javkin ni la Legislatura provincial. La legislación vigente establece que de 16 a 18 años son punibles: la verdad que no se entiende de qué hablaron. Desde mi punto de vista político a la gente, el público, a quienes van a reclamar no se les puede mentir y decir cualquier cosa irresponsablemente”, sostuvo.

Bruera insistió: “El problema de la edad de imputabilidad no es provincial, es un problema del Congreso nacional. Sí es cierto que la provincia de Santa Fe está en deuda en sancionar un procedimiento para menores, un Código de Procedimiento, pero no tiene nada que ver con la edad de imputabilidad, sino que es la regulación de cómo se hace un juicio a un menor, nada más”, aclaró.