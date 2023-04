Avión hasta Aeroparque y micro a Rosario: Central regresa de Tucumán con un punto y una duda

Central cosechó otro punto importante de visitante, esta vez ante Atlético Tucumán, en lo que fue su tercera presentación al hilo en la que logra volver a Rosario con algo bajo el brazo. Claro que por cómo se dio el partido el saldo quizá haya sido poco, pero lo cierto que mucho más preocupante que el gol sobre la hora de Joaquín Pereyra es la lesión que sufrió Ignacio Malcorra.

El experimentado volante debió dejar el campo de juego cuando iban apenas 20 minutos de la primera etapa en el Monumental José Fiera, donde el Canalla caía parcialmente 1-0 ante el Decano por el gol tempranero de Bautista Kociubinski. Y si bien pidió dos veces que no lo saquen, a la tercera se desplomó y Russo tuvo que reemplazarlo por Lautaro Giaccone. Todo se originó cuando Malcorra fue a disputar una pelota con Bruno Bianchi. Y si bien la primera impresión fue que el ex Newell’s no lo tocó, el 10 canalla enseguida se tiró al piso con señales claras de dolor en la zona de la cadera.

31' Primer cambio en Central ➡️ Ingresa: Lautaro Giaccone

⬅️ Se retira: Ignacio Malcorra#VamosCanalla 💪🇺🇦 pic.twitter.com/nzPmuAryoP — Rosario Central (@RosarioCentral) April 18, 2023

El plantel auriazul aterrizaba cerca del mediodía en Aeroparque y de ahí se venía en colectivo para Rosario, donde el ex Unión y Lanús será sometido a distintos estudios para comprobar la gravedad de la lesión y determinar si podrá estar disponible para el próximo desafío del de Central, previsto para el domingo a las 15.30 en el Gigante nada menos que ante Boca, por la fecha 13 de la Liga Profesional. “Es nuestro cerebro futbolístico, ve los errores y por dónde atacar. Nos costó acomodarnos por no tenemos alguien en ese rol, pero esto forma parte del juego. Es un golpe, esperemos que esté bien para el domingo”, opinó Russo sobre Malcorra. ¿Llegará?