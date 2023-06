Anticipado y previsible final: Gaspar Servio rescindió y se fue de Central

Gaspar Servio rescindió su vínculo con Rosario Central. El cese de la relación se dio luego de que el club recibiese una compensación económica; ya que el contrato del arquero con la institución expiraba el 31 de diciembre de este año.

Servio llegó en febrero del año pasado, disputó 42 partidos con la camiseta auriazul y marcó 4 goles, todos ellos de penal. El arquero había renovado su vínculo a principio de año y fue el arquero titular de Miguel Ángel Russo hasta el juego con Lanús de la fecha 4 del actual torneo.

La relación del arquero con la institución tuvo un quiebre que terminó con este anticipado final. Es que, siempre según la versión dirigencial porque Servio no habló del tema, el guardameta intimó al club por una deuda y tomó le pidió al entrenador que no lo incluyera para un partido. Sin embargo, desde calle Mitre respondieron esa intimación con el depósito del dinero en tiempo y forma. Esa reacción no cayó bien a los dirigentes ni al cuerpo técnico y a partir de allí no fue más tenido en cuenta.

De esta manera el ciclo de Servio con Central llegó a su fin. Un arquero que llegó por la lesión de Jorge Broun, que luego se quedó con el puesto y que antes de quedar sin fuera de la consideración de Russo perdió su lugar por flojo rendimiento.