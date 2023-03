Anibal Fernández: no sólo debe discutirse el narco en Rosario sino también “situaciones mafiosas”

“La discusión en Rosario no es solamente narcotráfico, la discusión tiene que ver con situaciones mas mafiosas que otra cosa, en la cual se venden protecciones, se hacen secuestros virtuales, sicariatos, muchas cosas de las que no se están hablando, a la que otros no están prestando atención y nosotros sí”, dijo Fernández en diálogo con Urbana Play.

“Nuestro trabajo, con el esfuerzo de más de 3.500 hombres y mujeres de las cuatro fuerzas federales, con un comando unificado y con mucha inteligencia criminal, nos ha permitido detener durante el año pasado a unas 2.077 personas en un total de 2.050 procedimientos realizados. El esfuerzo lleva su tiempo y no bajamos los brazos en ningún momento”, refirió Télam.

Fernández habló de la detención de integrantes de tres de las cuatro familias que sindicó como los grupos a los que se les achacan resonantes hechos delictivos, en referencia a los Cantero, Alvarado y Funes.

En cuanto a la metodología de actuación de los grupos delictivos que reciben órdenes desde las cárceles dijo que se debe seguir “trabajando fuertemente” para que esas personas no tengan acceso a teléfonos e impedir así su contacto con el exterior con fines. criminales.

“Es indispensable que se resuelva el tema en unidades carcelarias, sino le hacemos una suerte de home office a este tipo de tareas que el daño que hacen es mayúsculo”, aseguró.

En cuanto al local comercial de los Roccuzzo que fue atacado este jueves dijo que su custodia no estaba bajo la responsabilidad de Gendarmería.

“Todas las semanas, los martes, se hace una mesa en la que participa también la policía de Santa Fe, en la que se discuten los trabajos que se van a llevar a cabo esa semana, a los que se llama faja de empañamiento. A cada uno se le asigna una faja en la que tiene que trabajar, esa faja no estaba bajo la responsabilidad de Gendarmería”, dijo.