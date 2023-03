Plenario en Diputados para tratar proyecto de fortalecimiento de la Justicia federal de Rosario

Las comisiones de Legislación Penal y de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación se reunirá el próximo miércoles en plenario para tratar el proyecto de fortalecimiento de la justicia penal de la provincia de Santa Fe.

El objetivo es tratar el proyecto presentado por el oficialismo encabezado por Roberto Mirabella de Frente de Todos para la creación de 13 cargos de fiscal federal, 4 defensorías, 6 juzgados federales y 6 cargos de juez penal federal con funciones de revisión.

“La intención es dictaminar el mismo miércoles en el plenario”, aseguró en declaraciones a Télam Rodolfo Tailhade, presidente de la comisión de Justicia, quien resaltó la importancia de avanzar en los texto que tiene 26 artículos y en noviembre pasado fue analizado con jueces, fiscales y especialistas, podría sufrir algunas modificaciones de redacción en el marco del debate.

Mirabella explicó en esa oportunidad que los legisladores de la provincia de Santa Fe comenzaron un trabajo en conjunto “para encontrar propuestas en lo que hace a la temática de la narco-criminalidad y la política de seguridad en la provincia”.

El texto de fortalecimiento de la justicia penal federal de Santa Fe fue acompañado por 18 diputados de Santa Fe y busca la implementación del sistema acusatorio.

Si bien aún el texto debe ser debatido por la Comisión de Presupuesto, que preside Carlos Heller de Frente de Todos y que podría reunirse la semana próxima, la intención del oficialismo es avanzar en esta iniciativa para atender la problemática de seguridad que atraviesa la provincia, refirió Télam.

El miércoles pasado, al hablar ante la Asamblea Legislativa, el Presidente cuestionó en duros términos a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, en relación a la falta de tribunales para la provincia de Santa Fe.

“Si aquella reforma de la Justicia Federal hubiera prosperado y si la Corte Suprema no hubiera tomado por asalto al Consejo de la Magistratura, hoy Santa Fe no estaría padeciendo la carencia de tribunales que impiden enjuiciar con rapidez al crimen organizado que se ha expandido en su territorio. ¿Quiénes son los responsables de que el Consejo de la Magistratura no funcione hace un año? ¿Quiénes atropellan a las instituciones republicanas?”, se preguntó el jefe de Estado.

Todo este debate se da en un momento de mucha tensión, tras el ataque a tiros al supermercado de la familia Roccuzzo, hecho que tuvo gran repercusión pública, política e institucional que pone de relieve un flagelo que viene sufriendo la ciudad desde hace algunos años.