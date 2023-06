Ángel Di María está a un paso de volver a vestir la camiseta del Benfica

Central deberá seguir esperando. Ángel Di María tiene casi todo listo para sellar su regreso a otro viejo amor: Benfica, el club que le abrió las puertas en el Viejo Mundo a mediados de 2007, cuando ese flaquito que brillaba con la camiseta del Canalla ya pintaba para ser un verdadero crack.

La entidad portuguesa le ofrecería un contrato hasta junio de 2024, según reveló la revista “A Bola”, la cual aseguró que Benfica “está muy cerca” de contratar a Fideo, quien sigue posponiendo su vuelta a Central y de paso zanjó los rumores de una posible incursión en la Mayor League Soccer de Estados Unidos, ya que algunos rumores los ponían cerca del Inter de Miami de su amigo Lionel Messi.

La aseveración se fundamenta en un informe expuesto por el periodista deportivo italiano, Fabrizio Romano, especialista en el mercado de transferencias en el continente europeo. “Benfica está cerrando el acuerdo con Di María. Las negociaciones están en la etapa final y restan detalles para que en los próximos días se concrete la operación”, sentenció Romano, en relación a la posibilidad de que el ex jugador de Juventus regrese al vigente campeón de la Primeira Liga portuguesa.

Ángel Di Maria and Benfica, together again after 13 years — to be signed in the next days. ✅🔴🦅 #transfers https://t.co/eCVXKMKKDa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2023