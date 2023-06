Alta en el cielo: el documental de Adidas para Messi y la Selección a 6 meses de la gloria en Qatar

La marca que viste al gran capitán estrenó un homenaje por la consagración de la Selección Argentina en el Mundial 2022. “Aprendí que no sólo se trata de ganar”, reflexionó el astro rosarino

Lionel Messi es el protagonista de “Alta en el Cielo”, un nuevo corto documental que lanzó la marca que viste a la AFA para celebrar los seis meses del título obtenido en Qatar 2022. “Aprendí que no sólo se trata de ganar y que el camino recorrido también te deja muchas enseñanzas de vida. El querer lograrlo e intentarlo, se puede dar o no, pero no debemos renunciar nunca a los sueños”, aseguró el capitán del seleccionado argentino.

Seis meses de la tercera estrella ⭐⭐⭐ El sabor inigualable de un menú único 🏆 ¡Salud, Campeones! 🇦🇷 pic.twitter.com/m2JcaEEGX4 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 18, 2023

Además de Messi, también participan Emiliano Martínez, Julián Álvarez, Lisandro Martínez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Paulo Dybala, Ángel Correa, Gerónimo Rulli, Juan Foyth y Exequiel Palacios. Los testimonios fueron recogidos en marzo pasado en la previa de la fiesta de los campeones del mundo, que tuvo como excusa el amistoso contra Panamá en el estadio Monumental.

“No quería quedarme con la sensación de que habían pasado las oportunidades y yo no las había aprovechado o intentado. Conseguí todo a nivel clubes y sabía que ganar algo con la Selección iba a ser especial”, remarcó el astro rosarino en otro tramo del documental que tiene una duración de poco más de ocho minutos y se puede ver en el canal de Adidas en YouTube. “Ahora, casi al final de mi carrera, terminar siendo campeón de todo es algo que estoy disfrutando muchísimo”, completó el siete veces ganador del Balón de Oro.

Los comentarios apuntan a los valores y principios de Messi, no solo con sus compañeros, sino con todos los que componen la delegación argentina, desde los utileros o cualquier otro trabajador de la AFA. El 10 trata a todos por igual y eso demuestra su gran humildad, como subrayó Dibu Martínez. En tanto que De Paul destacó el ejemplo de resiliencia del ex Barcelona luego de algunos malos momentos como las finales perdidas que lo llevaron a anunciar su retiro de la Selección. “Por suerte me arrepiento de haber tomado esa decisión y de haber vuelto”, argumentó el 10.

“Para mí jugar en la selección era un orgullo muy grande. Lo hacía con muchas ganas. Si bien hubo momentos en que la pasé muy mal, me pone feliz haber ganado todo esto con la Selección. Pero creo que lo escuché muchas veces el no haberme rendido nunca después de tantos golpes que había tenido”, afirmó La Pulga.

Por otra parte, Messi renovó su convenio global por dos años con la marca Budweiser, sponsor de la Copa del Mundo 2022, a través del lanzamiento de un nuevo comercial donde se puede ver a Leo sirviendo la cerveza en las 5 copas de una carta de la baraja española.

Esta escena hace alusión a la anécdota del 5 de copas que se dio en un juego que hicieron varios futbolistas del seleccionado argentino en la previa a la final de la Copa América 2021 contra Brasil, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, en la que Argentina se consagró campeón con triunfo por 1 a 0.

El juego consistió en que cada jugador tenía que sacar una carta e intentar adivinar cuál era, teniendo 10 intentos por persona. Si acertaban, el seleccionado ganaría. Cuando le llegó el turno al capitán, en el décimo y último intento, dijo: “5 de copas” y acertó, lo que generó euforia en los futbolistas. Meses más tarde, la Pulga cumplió la promesa de tatuarse la carta 5 de copas en su pierna izquierda, lo que confirmó una muestra más de su amor por el seleccionado.