Alberto Fernández: “Lo que nos frustró es ese presidente que tuvimos y que se llama Mauricio Macri”

El presidente Alberto Fernández se mostró crítico contra el ex mandatario Mauricio Macri y su gestión tras acusarlo de haber robado de la caja del Estado durante su Gobierno. “No sé si se robaron un PBI como ellos decían, pero sí lo suficiente para hacer ricas a sus familias”, sostuvo desde el municipio bonaerense de José C. Paz.

“Porque se robaron eso tardaron años en hacer los 4 kilómetros de asfalto en la avenida Croacia, no hicieron un solo Jardín de Infantes que prometieron, los salarios cayeron un 20%”, continúo el jefe de Estado junto al intendente local Mario Ishii y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis durante el anuncio de finalización de más de 2.800 obras públicas.

En la misma línea, planteó: “Lo único que frustró a los argentinos es ese Presidente que tuvimos y que se llama Mauricio Macri”. Además, aseguró que en la actualidad, luego de su gestión, la Argentina es otra y “tiene un horizonte”.

“Hay una prédica constante que busca desanimarnos. Les pido que no nos desanimen, ya mintieron demasiado“, subrayó de cara al auditorio que lo aplaudía tras la inauguración de la ampliación de Hospital Rubén Caporaletti.

Fernández, en un claro tono electoral, cuestionó al Macri en varios pasajes de su discurso y lo acusó de haber perdido dos millones y medio de puestos de trabajo. “Creamos un millón y medio de puestos de trabajo, pero el que se fue y anda explicando qué tengo que hacer, cerró 23 mil Pymes y destruyó 2 millones y medio de puestos de trabajo“, afirmó y agregó: “Y digo esto no para pelear ni profundizar la grieta sino para tener memoria, porque los pueblos sin memoria están condenados a repetirlas”.

Asimismo, remarcó que no fue él ni la vicepresidenta Cristina Kirchner los que endeudaron al país ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino la gestión de Cambiemos y destacó el acuerdo firmando ante el organismo de crédito al tiempo que rechazó que su Gobierno haya ajustado.

“Ahora tenemos que lidiar con la deuda y con el crecimiento. Nosotros decidimos postergar la deuda y privilegiar el trabajo y, contra todos los pronósticos que se plantearon cuando firmamos con el FMI, la realidad dice que tenemos razón. Firmamos un acuerdo en el que le dijimos al Fondo que primero nos iban a dejar crecer y después íbamos a pagarle“, razonó tras las críticas internas sobre la negociación con la entidad de crédito.

Por último, aseguró que la remodelación del hospital pudo hacerla “con recursos del Estado” en materia de coparticipación, y cargó nuevamente contra la Corte Suprema: “Ahora quiere que parte de esos recursos los destine a la Ciudad”. “A mí no me deben nada. Hay que tratar de mejorar la vida a todos y no a unos pocos. Yo cumplo con mi deber”, concluyó.