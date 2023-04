Acuerdo entre peronistas y Ciudad Futura: Monteverde y Sukerman van a la interna en espacio amplio

Sectores del peronismo y Ciudad Futura sellaron un acuerdo electoral para las próximas elecciones a intendente de Rosario en el marco de la construcción de un espacio amplio que incluye a representaciones gremiales y hasta al menos un referente socialista. Roberto Sukerman, ex director de la Ansés y ex ministro de Gobierno de Omar Perotti, y el actual concejal Juan Monteverde oficializaron este miércoles sus precandidaturas.

“Con Roberto Sukerman tenemos miradas distintas en un montón de cosas, pero en algo estamos de acuerdo: Rosario no puede seguir así. Tiene que haber un cambio y tiene que ser ahora. Por eso hemos decidido que sea la ciudadanía la que elija quién representa mejor el cambio que Rosario necesita y que lo haga en una primaria abierta para que llegue un único candidato a la general”, afirmó Monteverde en un posteo en la red social Intagram que eligió para comunicar el entendimiento.

Sukerman hizo lo propio: “Formamos parte de proyectos políticos distintos, con trayectorias diferentes, pero los dos hace años que tenemos una prioridad: cómo hacer una Rosario mejor. Y creemos que llegó el momento de construir un Acuerdo Interpartidario para hacerlo posible”.

El acuerdo tiene un antecedente, aunque frustrado, cuando hace cuatro años, en los comicios que finalmente ganó Pablo Javkin, Monteverde y Sukerman terminaron jugando las generales en diferentes listas.

El referente de Ciudad Futura aludió a esa instancia: “En el 2019 lo intentamos y no se concretó, hoy la gravedad de los problemas que tenemos nos obliga a ser más responsables. Más humildad y menos egos. Acá no se trata de nosotros, de nombres propios o carreras personales. Acá se trata del millón de rosarinos y rosarinas que no pueden esperar que los gobiernos sigan fracasando. En 2019 competimos con Roberto en las generales, hoy vamos a competir pero en las Paso para que en la final gane el cambio que la ciudad espera”, publicó el concejal.

El anuncio de esta convergencia se produjo tras una serie de movimientos para la construcción de un espacio político amplio que, dentro del peronismo, incluye al Movimiento Evita. Ahora, con Sukerman, se incorpora La Corriente, que encabeza el hoy Jefe de Gabinete nacional Agustìn Rossi. Las conversaciones incluyen al actual secretario de Salud municipal, Leonardo Caruana. Su foto con Monteverde, el mismo día en que Javkin recibía en el Palacio de los Leones al ex presidente Mauricio Macri, causó un cimbronazo en el aún formalmente Frente Progresista, embarcado en la construcción de un Frente de Frentes con Juntos por el Cambio. Otros tanteos van por el lado del Frente Social y Popular de Carlos Del Frade.

El espacio que para la pelea por la intendencia tiene a Monteverde y Sukerman como caras visibles, abre el juego de la competencia interna para la otra instancia local, la renovación del Concejo, y para las de bancas legislativas provinciales, en cada caso con las fuerzas que deseen participar.

El próximo 12 de mayo será la fecha límite para presentar los precandidaturas ya que las Paso de Santa Fe serán el 16 de julio y las elecciones generales el domingo 10 de septiembre.