A una semana del cierre de listas: tiempo de definiciones en la política provincial

El clima electoral va tomando temperatura en Santa Fe. De la mano del blanqueo de las principales candidaturas, la provincia comienza a transitar la escalada hacia las Paso del 16 de julio con el cumplimiento de los tiempos: este domingo, el plazo de presentación de las diferentes alianzas o frentes en el Tribunal Electoral, y el próximo ya deberán estar todos los nombres de los precandidatos que participarán de las primarias en cada uno de esos frentes. El 10 de septiembre Santa Fe elegirá gobernador, intendentes, concejales y comisiones comunales. Y renovará la Cámara de Diputados y la de Senadores.

En el frente de frentes (la alianza opositora al peronismo denominada Unidos para Cambiar Santa Fe) las cosas están más definidas: el diputado provincial Maximiliano Pullaro y la senadora nacional Carolina Losada ya confirmaron que pelearán por la Gobernación. La diputada provincial del socialismo Clara García se descuenta que participará de esa contienda, aunque recién lo hará oficial este miércoles, trascendió de fuentes partidarias.

El ex ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz confirmó a la ex diputada nacional del PRO Gisela Scaglia como su compañera de fórmula y la ex periodista definió que su acompañante será el presidente del partido fundado por Mauricio Macri, el diputado nacional Federico Angelini. Sobre el vice de Clara García, no hubo confirmaciones, pero analizan un nombre vinculado con el mundo empresarial del centro-norte de la provincia, de acuerdo con los mismos voceros. La diputada provincial Betina Florito, que en la interna del frente de frentes responde a Miguel Pichetto, sería la cuarta candidata.

Las cosas no están tan claras en el peronismo en la carrera por la Gobernación. Todavía no se confirmó si el nombre de la alianza en la provincia volvería a ser “Juntos”, como en 2019. En los últimos días creció la versión, nunca confirmada, de que el actual senador Marcelo Lewandowski iría por la Gobernación luego de conseguir un virtual apoyo del gobernador Omar Perotti y del actual ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. También trascendió que eso implicaría que la mano derecha de Perotti, ya lanzado en la carrera hacia la Casa Gris, Roberto Mirabella, declinara su postulación ante el escaso conocimiento de su imagen en el sur provincial.

Todos prometen pronta confirmación, pero por ahora nada es oficial. También están lanzados para intentar ser gobernador de la provincia el diputado nacional Marcos Cleri, el diputado provincial Leandro Busatto, y el diputado nacional y referente del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli. Si se confirma la candidatura de Lewandowski, alguno de estos nombres podría tomar otro camino electoral. Por lo pronto Toniolli se lanzó desde el Movimiento Evita formalmente este sábado, aunque siguen las conversaciones con La Corriente, el sector que impulsa a Busatto, para sintetizar en una sola fórmula la propuesta de esos sectores.

En cuanto a las propuestas de izquierda, en el FIT (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) hay hasta el momento tres candidatos a la Gobernación: Jimena Sosa (Movimiento Socialista de los Trabajadores-MST), Octavio Crivaro (Partido de los Trabajadores Socialistas-PTS) y Carla Deiana (Partido Obrero-PO).

Legislatura

En otro plano, hubo movimiento por estos días en relación con las posibles candidaturas a diputado provincial. En esa pelea se descuenta que participará el actual gobernador Omar Perotti, y la especulación es que en esa lista puedan confluir nombres propuestos por Lewandowski, en caso de cerrar filas ambos sectores, además de referentes del Frente Renovador -suena Diego Giuliano aquí y también para competir por la intendencia- e incluso La Cámpora.

A Perotti se le suma enfrente un ex gobernador: Antonio Bonfatti, quien liderará una lista del socialismo que participará de las Paso en el frente Unidos, aunque trascendió que puede haber una segunda lista socialista encabezada por la diputada nacional Mónica Fein.

En el ex Frente de Todos, aún sin denominación oficializada, también se anota otra lista liderada por la diputada provincial del Movimiento Evita Lucila De Ponti, que va a nivel local en una misma propuesta con el partido Ciudad Futura y también puede incluir una figura de ese sector en la nómina legislativa. Por el rossismo puede encabezar lista a Diputados Norma López.

El Frente Amplio por la Soberanía, donde participan sectores de centroizquierda y del radicalismo y del socialismo disconformes con el frente de frentes por su alianza con el macrismo, lleva como primeros en la lista a los actuales diputados provinciales Carlos Del Frade, Claudia Balagué y Fabián Palo Oliver. Otro que intentará renovar su banca de diputado es Rubén Giustiniani, que presentará su propia lista por Igualdad.

Pago chico

Por otro lado, los actuales intendentes de Rosario y Santa Fe, Pablo Javkin y Emilio Jatón, irán por su reelección. El santafesino ya lo confirmó y al rosarino sólo le resta anunciarlo oficialmente. En la carrera por la intendencia local, el peronismo tiene las cosas más claras que en la provincia. Unas semanas atrás el actual jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo de la Nación, Roberto Sukerman, confirmó junto al concejal Juan Monteverde, de Ciudad, Futura, el armado de un frente para pelear la Intendencia. Puede sumarse allí un candidato del perottismo y suenan Alejandro Grandinetti, actual secretario de Turismo de la provincia, el concejal Lisandro Cavatorta y la ministra de Salud Sonia Martorano.

Desde el PRO también prometen un candidato o candidata, cuyo nombre cocinan Germana Figueroa Casas, Ricardo Schlieper, Gabriel Chumpitaz y Charly Cardozo. La idea es presentar un solo candidato, lugar para el que suena Anita Martínez, y una sola lista de concejales.

El edil Miguel Tessandori aún no confirmó si irá por la Intendencia, y en qué espacio, luego de que trascendiera la versión de que puede ser candidato de Maximiliano Pullaro en la ciudad, con el auxilio de dos periodistas: la conductora televisiva Flavia Padín como aspirante a una banca en el Senado provincial, y su par Gustavo Rezzoaglio, encabezando la lista de concejales. En este mismo sector aparece el nombre del ex edil Roy López Molina para liderar nómina a diputado.

Por parte del socialismo, el precandidato a intendente será el actual diputado nacional Enrique Estévez, y suena para encabezar lista al Concejo la actual edila Susana Rueda, quien se medirá -todo hace prever- con alguien del PRO, con Rezzoaglio y con la actual titular del Palacio Vasallo María Eugenia Schmuck en representación del javkinismo. Dentro de la izquierda, la propuesta del PTS para la intendencia es Irene Gamboa.

En cuanto al peronismo, Juan Giani encabezará una lista como concejal del rossismo y habrá una nómina del perottismo; ambos sectores pueden llegar a reflejar en las nóminas las alianzas a nivel provincial. Ya se anotaron otros aspirantes como Sebastián Artola y Silvana Teisa.

Resta definir si se presenta dentro del peronismo o no Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular. Por el Frente por la Soberanía suenan para encabezar Leonardo Caruana y Claudia Balagué.