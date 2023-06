A festejar fuera de casa: Central Córdoba y Argentino van por un triunfo para seguir en la pelea

Este lunes por la tarde Central Córdoba y Argentino buscarán conseguir triunfos importantes fuera de Rosario para que la ilusión de ser protagonistas de sus torneos no se vea complicada cuando está comenzando la segunda parte de la temporada.

A cortar la racha

El Charrúa irá hasta Loma Hermosa con la obligación de dejar atrás la seguidilla adversa que arrastra de la temporada pasada jugando lejos del Gabino Sosa. Es que el Azul de barrio Tablada acumula trece cotejos sin triunfos como visitante y si quiere pelear por entrar al Reducido por un ascenso a la Primera B, es indispensable que sume de a tres fuera de casa.

Desde las 15.30, los dirigidos por Ariel Cuffaro Russo se medirán contra JJ Urquiza con el arbitraje de Julián Jerez, en un cotejo que le dará continuidad a la fecha 22 de la Primera C.

El Matador viene de ganarle en casa 3-1 a General Lamadrid, donde acumula cinco triunfos al hilo, pero le urge cortar la racha afuera y hacerlo ante el Celeste sería importante en lo anímico pero también en lo matemático, ya que llegaría a 27 unidades y quedaría a tiro de ingresar al Reducido.

Para este cotejo, el entrenador azul dispondrá de una variante obligada por la suspensión de Martín Mustachi, quien llegó a las cinco amarillas y no podrá ser de la partida. En su lugar ingresará Tomás Ramírez, que hará su estreno como titular luego de su sumar sus primeros minutos en el club en la fecha pasada.

Además, entre los convocados para este encuentro se destaca la primera citación para Milton Caraglio, el experimentado delantero que llegó para reforzar el equipo en esta segunda parte del campeonato.

Así se anuncian

JJ Urquiza: Eros De Luca; Nehuén Montoya, Julián Ferreyra, Leandro Caballero y Ramiro Morales; Luciano Pérez o Apolo Rapp, Nahuel Herrera o César Peralta, Claudio Leguizamón y José Villalba; Antony Alonso y Gastón Cueto. DT: Néstor Fernández.

Central Córdoba: Alejo Villanueva; Gerardo Pérez, Paulo Killer, Alejo Osella y Mario Senra; Antonio Kaial, Agustín Musso, Tomás Ramírez y Lucas Bracco; Ismael Ortiz y Guido Di Vanni. DT: Ariel Cuffaro Russo.

Hora: 15.30. Árbitro: Julián Jerez. Estadio: Ramón Roque Martín.

Por el primer éxito

El Salaíto sale a la ruta para llegar hasta el oeste del conurbano bonaerense y enfrentarse desde las 15.30 con Sportivo Barracas, en un cotejo válido por la tercera fecha del Segundo Torneo de la Primera D. El arbitraje estará a cargo de Jesús Girett.

Los dirigidos por Diego Acoglanis acumulan dos empates en igual cantidad de partidos tras el 1-1 como visitante ante Club Mercedes en el debut y el 0-0 de la fecha pasada en el José Martín Olaeta ante Central Ballester.

Es por eso, que los albos de barrio Sarmiento saben que esta parte de la temporada será a dos ruedas, pero conseguir el triunfo en el estadio Nuevo Francisco Urbano servirá para dar un buen golpe en el torneo ante uno de los candidatos a pelear por el segundo boleto a la Copa Argentina del próximo año.

En lo que respecta al equipo, el entrenador ya no cuenta en su plantel Facundo Yess, Brian Aguirre, Julián Emanuele y Francisco Ruslender, estos últimos dos habituales titulares del equipo y referentes del plantel, quienes dejaron la institución. En el once titular podría ingresar Facundo García en lugar de Emanuele en el mediocampo, aunque no se destaca alguna otra variante y movimiento de piezas para buscar los tres puntos ante el Arrabelero.

Así se anuncian

Sportivo Barracas: Matías Balderrama; Julián Rodríguez, Leonardo Kulich, Cristian Suárez y Laureano Grandis; Nahuel Durruty, Carlos Báez, Lautaro Ferro y Pedro Alfonso; Ramiro Franco y Mauricio Bermejo. DT: Sergio Colucci.

Argentino: Gastón Fernández; Mateo Yaszczuk, Máximo Levrand, Diego Ramírez y Alexis Schmidt; Francisco Dure, Facundo García, Sebastián Peñaloza y Emiliano Fernández; Nelson Ávalos y Lucas Molina. DT: Leonardo Acoglanis.

Hora: 15.30. Árbitro: Jesús Girett. Estadio: Deportivo Morón (local Sportivo Barracas).