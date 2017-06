Venezuela le ganó a Uruguay y es finalista del Mundial Sub20

La selección Sub20 de Venezuela se impuso este jueves en Daejeon (Corea del Sur) a su similar de Uruguay por penales (4-3), después de empatar (1-1) en el partido, y se clasificó por primera vez en su historia para la final de un Mundial. Dos atajadas salvadoras del arquero Wuilker Faríñez en los lanzamientos desde los once metros dieron la clasificación a la Mini-vinotinto, que espera rival para la final del domingo en Suwon, que saldrá del choque de este jueves entre Inglaterra e Italia (11.00 GMT) en Jeonju. El primer gol del partido llegó a los tres minutos de la reanudación, cuando el charrúa Nicolás De la Cruz convirtió un penal de Josua Mejías sobre Agustín Cannobio decretado mediante el sistema de videoarbitraje VAR. Ya en el tiempo de descuento (90+1), el venezolano Samuel Sosa pateó una falta magistralmente con la zurda para superar a Santiago Mele y enviar el partido a la prórroga. Durante los 30 minutos adicionales ambos equipos acusaron el cansancio acumulado a lo largo del torneo y el marcador no se movió pese a que el vinotinto Jan Hurtado envió un remate al poste en el último suspiro de la prórroga. Los charrúas Nicolás De la Cruz y José Luis Rodríguez erraron sus lanzamientos en la ronda de penales, mientras que sólo Yeferson Soteldo, que envió el balón al larguero, falló por parte de la Mini-vinotinto, que luchará por méritos propios por el cetro mundial.

: Trying to get property of non-object inon line