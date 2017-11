Vasalli: trabajadores rechazaron retiros voluntarios

Una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo provincial (Ovidio Lagos y San Lorenzo) se llevó a cabo tras el anuncio de unos 100 despidos en la fábrica de cosechadoras Vassalli. En la reunión no hubo acuerdo y ahora las partes volverán a encontrarse en los próximos días. “Los trabajadores rechazaron en su totalidad los retiros voluntarios que había ofrecido la empresa la semana pasada. Ya habían sido rechazados por nosotros como entidad gremial, pero teníamos la obligación de transmitírselo y que ellos decidieran”, dijo Pablo Cerra, abogado de la Unión Obrera Metalúrgica.

El letrado explicó que en el cónclave se le informó a la empresa que todos los empleados despedidos impugnaron en su totalidad el retiro voluntario.

“Aún no estamos en conciliación obligatoria. En esta audiencia le pedimos a la empresa que revea su postura. Y se acordó que cuando la compañía tenga una respuesta se fijará fecha para una nueva audiencia, que será dentro de los 10 días posteriores”, explicó Cerra.

La firma Vassalli Fabril S.A tiene cerca de 500 empleados, está ubicada en la localidad de Firmat y es la única empresa de cosechadoras de capitales nacionales en el país con más de 60 años en la fabricación de maquinarias.

La empresa había ofrecido en la audiencia de la semana pasada un menú de opciones para los empleados despedidos: pagarles las indemnizaciones pero no en su totalidad, sino el 60 por ciento en 12 cuotas o el 80 en 24. Sólo los que aceptaran cobrar en 36 cuotas recibirían todo el dinero.

“La empresa quiere desprenderse de entre 100 y 120 trabajadores. El argumento que dan es la falta de ventas. No creo que así sea. Hay una contradicción con lo que dice el gobierno nacional, es decir, que la actividad agrícola y agroindustrial está desbordada. En este caso tenemos una empresa que es emblema a nivel nacional de cosechadoras y tractores que dice que tiene que despedir gente porque no hay trabajo. Hay algo que no cierra”, advirtió el abogado de la UOM.

Y concluyó: “Esto es más de lo mismo. No hay motivos válidos para que se «desprendan» de los trabajadores”.