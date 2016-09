Variantes previsibles en el Canalla

Eduardo Coudet comenzó a darle forma al equipo con el que recibirá el sábado a Arsenal de Sarandí. Para afrontar ese compromiso, correspondiente a la quinta fecha del torneo local, el Chacho probó ayer una formación con tres cambios respecto de los que fueron titulares el último fin de semana en Rafaela.

Las variantes marcaron los regresos de tres futbolistas que generalmente integran la formación inicial: Víctor Salazar, Walter Montoya y José Luis Fernández.

De todos modos, habrá que esperar por la confirmación del equipo. Es que ayer fue preservado Esteban Burgos, quien sufrió una molestia muscular durante la práctica del martes. Y fue Dylan Gissi, que había jugado como lateral ante los rafaelinos, quien cubrió su lugar en la zaga central.

Con este escenario, el probable para enfrentar el sábado desde las 14 a los del Viaducto en Arroyito iría con: Sebastián Sosa; Salazar, Gissi o Burgos, Hernán Menosse y Cristian Villagra; Montoya, Damián Musto y Fernández; Giovani Lo Celso; Teófilo Gutiérrez y Marco Ruben.

Tal como se esperaba, en el ensayo de ayer por la tarde se produjeron los regresos de Salazar y de Montoya al once principal. El preservado Burgos, y Mauricio Martínez, fueron los que dejaron la formación para que ingresen los dos que vienen de cumplir con una sanción disciplinaria. Y José Luis Fernández volvió al equipo por Washington Camacho. El plantel volverá a entrenar en la mañana de hoy.

Para Kity es tiempo de adaptación

A diferencia de lo que sucedió en el primer semestre, Cristian Villagra comenzó esta temporada con asistencia perfecta. Tras dejar atrás distintos problemas físicos, el Kity participó, como titular, de los 4 partidos disputados hasta ahora por el torneo; y también de los 3 jugados por Copa Argentina.

A los 30 años, afianzado en el primer equipo, Villagra analizó el arranque del equipo en este torneo, que por ahora se mantiene por debajo de la expectativa. Y también habló del partido del sábado, cuando el Canalla reciba a Arsenal en el Gigante desde las 14 y con el arbitraje de Néstor Pitana.

—¿Qué análisis hacés de este arranque de torneo del equipo?

—Nos estamos acomodando porque tenemos compañeros nuevos. Han cambiado muchos jugadores. De todos modos, salvo con Vélez que fue el partido más flojo, creo que en líneas generales hicimos buenos partidos. Lo que no se puede negar es que se nota una diferencia respecto al funcionamiento del equipo del año pasado.

—¿Por qué se está dando eso?

—Creo que la adaptación lleva un tiempo, pero estamos bien. Contra Vélez fue el único partido en el que no nos sentimos cómodos, y no jugamos bien. Me parece que, en el resto de los juegos, fuimos superiores.

—Más allá de que hubo una pretemporada de tres meses, ¿tomás como normal esta etapa de adaptación?

—Sí, creo que sí. Si bien hace mucho tiempo que venimos trabajando con la mayoría de los que están, han llegado jugadores nuevos y todo eso implica un cambio. De a poco vamos a agarrar el funcionamiento que quiere Coudet.

—En los arranques de temporadas anteriores habían sumado más que lo que sumaron ahora (NdR: 12 unidades en 2015 y 10 en el torneo pasado, siempre teniendo en cuenta los primeros cuatro partidos). ¿Qué sienten?

—Por ahí el arranque del otro año fue muy bueno. Pero ganás dos o tres partidos seguidos y ya te ponés arriba. Estamos tranquilos.

—De cuatro partidos jugados en el torneo, en tres no pudieron hacer goles. ¿Hablan de esto en el grupo?

—Sí, se charla. Antes teníamos contundencia. Pero Marco y Teo, o a los que les toque jugar arriba, ya la van a embocar. Seguramente se va a abrir el arco.

—¿Qué viste de Arsenal?

—Es un rival muy duro, acá se van a venir a defender. Será difícil, pero trataremos de quebrar eso y dejar los tres puntos acá.

Temas canallas

Esperando por el Ruso. En Central siguen aguardando la habilitación del Ruso Rodríguez. El arquero llegó al club de Arroyito hace un mes a préstamo de Independiente. Pero como el Rojo tiene problemas con inhibiciones, Rodríguez no fue habilitado por AFA para jugar. Debido a esta situación, los directivos auriazules buscaron resolver el tema en la Justicia. Pero el pedido realizado fue rechazado en primera instancia. Y ahora se encuentra en la cámara de apelaciones. Mientras esperan por la resolución del caso, Rodríguez ya se perdió, entre Copa Argentina y torneo local, 5 partidos. Además, existe la posibilidad de que se vuelva a rechazar el pedido de habilitación. De darse esta situación, los dirigentes auriazules evaluarán la chance de una rescisión del préstamo, y la devolución de Rodríguez a Independiente.

Ante el Pincha ¿en Gimnasia? La dirigencia de Estudiantes de La Plata no dispondrá del Estadio Único para recibir a Central. Es que el día 15 de octubre, cuando deberían jugar el Pincha y el Canalla por la 6ª fecha del torneo, está previsto en ese escenario un recital de la banda Aerosmith. Por este motivo, directivos de Estudiantes solicitaron ayer a sus pares de Gimnasia el alquiler de su estadio. Mientras esperan la respuesta, los mandatarios del Pincha tienen como segunda opción la cancha de Lanús. Si el duelo ante Central se disputa en cancha del Tripero, no habría chance de que se acepten hinchas visitantes. Mientras que, de darse en cancha de Lanús, la situación sería diferente, y sería probable la presencia de simpatizantes de Central en ese encuentro.

Sede y fecha para la Copa. Siguen las especulaciones. Más allá de que anoche quedó definido el rival Canalla para los cuartos de final de la Copa Argentina, aún no hay certezas de fecha de disputa ni sede de ese encuentro. En Central, especulan con que ese juego se programe el miércoles 19 de octubre, o una semana después (el 26). Entre esas dos fechas, el domingo 23 de octubre, los auriazules recibirán a Newell’s. En cuanto a la sede de disputa, se mantiene la duda entre Córdoba y Mar del Plata.