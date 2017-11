Valenzuela arma las valijas para jugar en el Columbus Crew

Milton Valenzuela se acerca a la MLS. La oferta de Columbus Crew fue aceptada por la dirigencia leprosa y sólo resta la aprobación judicial y que el defensor acuerde su contrato.

El acuerdo sería por 450 mil dólares a modo de préstamo, aunque la realidad es que se trata de un anticipo, ya que Columbus tiene el derecho de comprar el 70 por ciento del pase pagando en diciembre de 2018 unos 300 mil dólares más.

Y hay un detalle más en la oferta. El club estadounidense tendrá la chance de comprar el 30 por ciento restante en 2019 y para ello deberá pagar otros 300 mil dólares. Y Newell’s se quedará con una regalía del 15 por ciento si en el futuro Columbus lo vende por encima de 1,5 millón de dólares.

Ahora resta que Fabián Basualdo acuerde el contrato del lateral, algo que no debería ser un problema. Y resta la aprobación del juez Fabián Bellizia, aunque el Órgano Fiduciario recomendaría cerrar el trato.

En tanto, si bien Columbus había mostrado interés por Héctor Fertoli, e incluso hubo un ofrecimiento informal de parte del intermediario que acercó a las partes, desde el Parque le confiaron a El Hincha que oficialmente no hay nada. “En el mail de la propuesta de Columbus no se menciona ninguna oferta por Fertoli. Escuchamos que había interés, pero no tenemos nada aún”, confirmó un directivo involucrado en la negociación.

Por otra parte, la transferencia de Franco Escobar a Atlanta United está estancada. Si bien parecía todo encaminado, hay cuestiones de la oferta que no le cierran al juez Bellizia. Y la dirigencia por el momento no puede pensar en el ingreso de unos 500 mil dólares que había propuesto el club donde dirige Gerardo Martino.

La oferta incluía otros 500 mil dólares por derechos de compra futura de Milton Valenzuela, Mauricio Tevez y Brian Gambartes, y ese sería uno de los puntos que frenó por ahora la negociación.