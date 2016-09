Utopians pone todos sus átomos en la escena local

Bárbara Recanati atiende el teléfono con simpatía y simpleza. Ella es la voz, compositora y líder de Utopians, una de las bandas porteñas de mayor crecimiento en los últimos años. La formación acaba de editar Todos nuestros átomos, su quinto disco, “el más sincero”, y la excusa perfecta para visitar Rosario. “Es una ciudad muy querida, el primer lugar en el que te afianzás cuando empezás a viajar. Tiene una escena tan grande que te permite tocar en muchos lugares y con muchas bandas. Rosario debe ser la escena musical más grande que vimos fuera de Capital Federal”, lanzó quien junto a Gus Fiocchi en guitarra, Mario Romero en bajo y Tomás Molina Lera en batería tocará esta noche, a las 22, en Pugliese.

El de hoy será un concierto diferente, “concentrado en mostrar las nuevas canciones” y no tan ligado al “descontrol” que suelen ser las presentaciones en vivo. “Vamos a hacer varios cambios para que las canciones suenen parecidas al disco”, adelantó.

Es que Todos nuestros átomos es un disco más tranquilo que los anteriores, con “canciones que abren puertas a otros estilos musicales dentro del rock”, como describe la compositora. La razón: “Después de diez años tenés ganas de experimentar cosas diferentes y probarte a vos mismo”.

En una década Utopians editó cinco discos, recorrió 300 escenarios, participó del Cosquín Rock, Pepsi Music, Quilmes Rock, Personal Fest, Vive Latino (México) y fue telonero de The Cure, Guns ‘n Roses y Muse. Ahora le quedaba dos caminos: “Seguir haciendo algo que funcionó, o tratar de crecer lo más que puedas”, planteó. Así el grupo decidió arriesgarse poniendo “absolutamente todo” en un disco, probando nuevos sonidos. El título Todos nuestros átomos describe el momento en el que la banda decide experimentar con las canciones: “Entender que la música es un círculo en el que un disco suena en la radio, el otro no, y el siguiente vuelve a sonar”. Al igual que Vándalo, su disco anterior, este CD fue grabado de manera analógica y casi en vivo, ya que la banda busca reflejar su “esencia y energía lo más natural posible”. Todos nuestros átomos tuvo producción del blusero Jimmy Rip (guitarrista de Television y Mick Jagger). “Fue una experiencia importante. Jimmy probaba cosas que había probado con Mick Jagger. Más allá de eso se apasionó con las canciones y nos hizo crecer como músicos”, concluyó Recanati.

Mansiones y chicas:

“El rock está saliendo del lugar de puro entretenimiento”, opinó Bárbara Recanati y explicó: “En los 60 y 70 estaba en un lugar más político. En los 80 y 90 pasó a un lugar más frívolo. Ahora está en su etapa más artística, los músicos están concentrados en hacer buenas canciones y crecer como artistas. Es un momento muy bueno, el rock está mejor parado, no tan concentrado en mansiones, chicas y tapas de revistas”.