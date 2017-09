Una personal trainer denunció haber sido agredida por su novio

Una joven de 28 años que vive en la ciudad santafesina de Reconquista y trabaja como personal trainer denunció que fue brutalmente golpeada por su novio y difundió por las redes sociales fotos con la cara desfigurada.

Se trata de Fedra Feresín y el hecho se produjo el sábado a la madrugada en una vivienda donde la mujer convivía con Nicolás Cosme, de 29 años, con quien está en pareja hace dos años.

Feresín aseguró que salvó su vida porque alcanzó a llamar al 911 y enseguida llegó la Policía a la casa.

Ella fue trasladada en ambulancia al hospital y el joven fue llevado a la comisaría, donde permaneció demorado en calidad de aprehendido unas horas hasta que fue liberado.

Intervino el fiscal Rodrigo González, quien explicó: “En principio la calificación es lesiones leves agravadas por el vínculo, por lo que no corresponde la detención, por eso estuvo aprehendido 12 horas y recuperó la libertad”.

De acuerdo con la mujer, todo comenzó porque su pareja coqueteó con otra mujer durante una reunión y cuando ella le reprochó su comportamiento, él le pegó en la cara.

“Estábamos en una reunión en casa y él estaba tomado, se quiso levantar una mina delante mío, ahí le dije que se comporte. Al rato se fueron todos y nos fuimos a dormir, quise hablar con él, pero no me respondía. Le decía si a él le gustaría que yo le falte el respeto así, y se dio vuelta y me metió un puñete entre los ojos”, detalló.

En la continuidad de su relato, Feresín aseguró: “Cuando me di cuenta ya estaba encima mio pegándome puñetes, en ningún momento me habló, lo único que hacía era pegarme puñetes, me arrastró de los pelos, me quiso tirar de la escalera, ahí lo mordí y logré zafar, se enojó y me pegó más fuerte y era un charco de sangre”.

“Creo que ahí se dio cuenta de lo que había hecho. Llamé al 911, me trasladaron al hospital, fui a hacer la denuncia y lo metieron preso hasta las siete de la tarde nomás. Fue amaneciendo este sábado”, indicó en declaraciones publicadas por el portal Reconquista Ya.

La mujer reconoció que no fue el primer episodio de violencia que sufre por parte de su pareja y que siempre prefirió evitar hacer una denuncia.

“Lo perdonaba porque lo quería mucho y no quería ver la realidad, pero no puedo seguir al lado de alguien así. La próxima vez me mata”, afirmó.

Por su parte, Cosme dio su versión de los hechos, afirmó que todo comenzó por una escena de celos, negó haberla golpeado y dijo que nunca le levantó una mano a una chica.

“Tomamos alguna bebida. Había una pareja y me dijo que estaba mirando a la chica”, señaló.

Según el joven, él le dijo que “no fue así”, y le pidió que se tranquilizara porque él estaba con ella. “Le dije que se calmara que era tarde y seguía hablándome fuerte. Ahí le dije mañana hablamos bien y me acosté”, indicó.

Cosme argumentó que su novia pasó de la agresión verbal a una agresión física. “Me empezó a empujar. Me quiero levantar, me agarra, me muerde la espalda y cuando le digo ‘pará’ me agarra más fuerte. Yo caigo para atrás, no me soltaba con los dientes”, narró.

Mencionó que su novia “es una chica que tiene fuerza” y sobre los golpes que ella tiene en la cara dijo: “No sé si al caer pegó la cabeza contra la cama, no sé si la golpeé con el codo o con la cabeza”.

“Cuando logro soltarme prendo la luz y ella me tira el teléfono, que pegó en la pared. Me voy al baño a buscar los anteojos, ella agarra su teléfono y llamó a la Policía”, precisó.

Aseguró que “esas fotos que subió a las redes sociales se las sacó al minuto de haberse lastimado”.

“Cuando llegó la Policía yo estaba tranquilo porque sé que no la toqué. Se golpeó porque caía arriba de ella y pueden ver mis manos que no tengo una marca”, afirmó.

El joven dijo que su novia “está con tratamiento psicológico” y aseguró que “cuando ella toma alcohol se pone muy violenta”.

“Yo no tengo ninguna denuncia por violencia. Tuve varias novias, nunca le levanté la mano a una chica”, dijo.

Manifestó su deseo para que “todo se solucione” y sobre los comentarios en su contra en las redes sociales, tras las fotos subidas por su pareja, expresó: “Me duele que la gente diga lo que dice. Pido que escuchen las dos campanas”.