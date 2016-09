Trasladan al penal de Marcos Paz a Hugo Tognoli

El ex jefe de la Policía de Santa Fe Hugo Tognoli, condenado a seis años de prisión por encubrir a un narco de la capital provincial y por coacciones sobre la líder de una ONG, será trasladado desde la cárcel de Las Flores al penal federal de Marcos Paz, en provincia de Buenos Aires. El abogado defensor de Tognoli, Néstor Oroño, confirmó que la decisión fue adoptada por el Tribunal Oral Federal de Rosario, luego de afirmar que no le sorprendió la noticia. El ex comisario está a disposición de este tribunal ya que será juzgado por la llamada causa Ascaíni, que investiga encubrimiento de narcos en el sur provincial.

Si bien en un principio se creyó que el ex jefe policial iba a ser trasladado a la prisión de Ezeiza, fuentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) confirmaron que el lugar de alojamiento será la cárcel de Marcos Paz.

“Existe una orden genérica de traslado a cárceles federales de todos los presos que se encuentran en cárceles provinciales y que están condenados por delitos de este tipo”, dijo el letrado, quien agregó sobre la decisión: “No nos sorprendió”.

“En su situación en el proceso no cambia nada, ni de agravamiento, ni en la imputación. Este traslado le va a traer ciertos inconveniente seguramente en cuanto a su relación con los familiares y en cuanto a mí, que soy su defensor técnico”, dijo. El abogado aseguró que es probable que Tognoli sea alojado en algún pabellón especial por su carácter de policía, “ya que puede encontrarse con algún detenido que haya sido investigado o detenido por él en algún procedimiento”; el ex comisario fue jefe de Drogas provincial durante cuatro años.

“Por lo general, toman recaudos en cuanto al lugar de alojamiento en los pabellones. En el caso de Tognoli, no es una persona peligrosa, ni que tampoco necesite un resguardo especial o presente riesgo de fuga, eso es impensado”, dijo.

El Tribunal Oral Federal de Santa Fe condenó a Tognoli a seis años de prisión por encubrimiento triplemente agravado –por ser un delito especialmente grave, haber actuado con ánimo de lucro y ser funcionario público–, incumplimiento de deberes, incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión de delincuentes y coacciones. En el mismo debate fueron penados el también policía José Luis Baella, quien recibió una pena de 5 años por los mismos delitos; Daniel “Tuerto” Mendoza, al que le impusieron 6 años y 6 meses por fabricación y comercialización de estupefacientes y coacciones; y a Fernando Torres 4 años por transporte de estupefacientes.

