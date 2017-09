Superliga: sin invictos y con la cima muy poblada

Tras la tercera fecha de la Superliga no quedan invictos y seis de los diez elencos están empatados en la primera posición.

Náutico llegaba como puntero invicto del certamen, pero la racha del recién ascendido se cortó en Villa Gobernador Gálvez, ya que Talleres lo frenó al ganarle por 80 a 72 con 17 puntos de Leandro Quarroz y Agustín Chiana, más 14 de Gustavo Bronzino. En el perdedor anotó 18 Andrés Gómez.

La derrota de los de la ribera rosarina no sólo permitió que la T lo alcance, sino que también subieron a la punta Los Rosarinos Estudiantil, Atalaya, Temperley y Sportsmen.

Estudiantil se impuso a Municipalidad de Puerto San Martín por 91 a 80, en tanto que Atalaya venció como visitante a El Tala por 72 a 70 con 30 puntos de Maximiliano Yanson.

Además, Temperley batió a Echesortu por 84 a 71 con 20 puntos de Julián Matteini y Sportsmen comienza a mostrar su mejor forma tras doblegar a Caova por 103 a 73 con 19 de Ignacio Belli.

El domingo se jugará la cuarta fecha de la Superliga con Talleres vs. El Tala, Atalaya vs. Sportsmen, Caova vs. Temperley, Echesortu vs. Estudiantil y Náutico vs. Puerto.

Partidazo en la A2

En la A2 local esta noche se iniciará la séptima fecha y el líder invicto Sportivo América visitará a Gimnasia en un duelo que asoma como verdadero partidazo, mientras que Saladillo será local ante Ciclón y Alumni de Casilda recibirá a Provincial. La fecha de la segunda división rosarina se completará el domingo con Atlantic ante Tiro Suizo y Regatas frente a Unión y Progreso.

Además, en un encuentro pendiente, Regatas superó 73 a 68 a Tiro Suizo.

Habrá B y C

Por su parte, en la primera B se jugará la séptima jornada y habrá choque de punteros en el Parque con el duelo entre Newell’s y Universitario.

Además, Atlético Fisherton recibirá a Ben Hur, Talleres de Arroyo Seco será local ante Calzada, Sportivo Federal se medirá con Garibaldi de Fray Luis Beltrán, Unión de Arroyo Seco chocará con Rosario Central y Red Star de San Lorenzo recibirá a Libertad.

Esta noche jugarán por la quinta fecha primera C el líder Timbúes con Asac, Atlanta frente a Sionista (en Libertad) y Maciel con Velocidad y Resistencia.

Clásico sin visitantes

La Asociación Rosarina les informó a los clubes que el clásico del domingo entre Atalaya y Sportsmen Unidos se jugará en la cancha del Azul y sólo con público local. Lo mismo sucederá en la segunda rueda cuando el encuentro se dispute en el estadio de Sportsmen. Los visitantes sólo podrán ingresar con una delegación que tenga jugadores, cuerpo técnico, delegados y cinco directivos. Además, habrá un control policial con tres efectivos.