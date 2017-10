Siguen detenidos 14 policías imputados por la persecución y asesinato de dos jóvenes en junio

Los 14 policías imputados por encubrimiento del doble crimen de David Campos y Emanuel Medina que comparten la misma defensa seguirán detenidos por orden del juez, luego de que el mismo desestimara este viernes un pedido de la representante legal para que queden en libertad. Los dos jóvenes terminaron acribillados el 23 de junio pasado al cabo de una larga persecución por parte de móviles del Comando Radioeléctrico y de la Policía de Acción Táctica. La primera versión, a cargo de la fuerza de seguridad, aludió a un enfrentamiento, pero las investigaciones pusieron rápidamente en entredicho ese relato al detectar varias contradicciones.

El juez Carlos Leiva rechazó el planteo de Yaneri Agusti, la abogada de los 14 agentes imputados –en total son 17– por encubrimiento agravado del doble asesinato. La defensa había pedido revocar las prisiones preventivas con el argumento de que Fiscalía aportó nuevas pruebas y en base a ellas reclamó medidas. La letrada invocó un protocolo de 2014 sobre estas circunstancias. El magistrado no compartió el criterio y renovó por 60 días, hasta el 13 de diciembre próximo, la medida cautelar.

La audiencia de revisión de la prisión preventiva de este viernes pedida por la defensa de los imputados generó temor en la querella y los familiares y amigos de los jóvenes asesinados. Es que, sostuvieron, si los agentes recuperaban la libertad podían entorpecer las investigaciones. Es que la pesquisa incluye entre las sospechas el plantado de armas en el vehículo de las víctimas y falseamiento de testimonios para favorecer al único imputado por la autoría material de los crímenes. Por eso, la Multisectorial contra la Violencia Institucional convocó a una presencia activa frente a los Tribunales provinciales de Balcarce y Oroño, donde se montaron carteles en reclamo de justicia sin encubrimientos.

La abogada Marcia López Martín, que representa a la querella en la causa, confirmó a El Ciudadano que Fiscalía aportó nuevos elementos basados en la propia información que aportaron los letrados de las familias de las víctimas: los móviles policiales que según el relevamiento de los GPS se encontraban en un radio de 50 metros del lugar donde quedó el auto en el que iban Campos y Medina, distintos a los que participaron de la persecución y arribaron al lugar donde terminó estrellado en Callao al 5700. El fiscal Daniel Spelta reclamó que se le tome testimonio a los agentes que estaban en esos vehículos.

Persecución de media hora y lluvia de disparos

Alejandro Medina, de 32 años, y David Campos, de 28, salieron la noche del jueves 22 de junio. Fueron a un boliche. Cerca de las 11 del día siguiente, Emanuel conducía el auto de David, un Volkswagen Up que compró en cuotas gracias a su trabajo, explicó su familia. Por motivos que aún se investigan, se inició una persecución policial en zona sur que duró media hora. Al cabo de la misma, las víctimas chocaron contra un árbol, en Callao al 5700. Los cuerpos terminaron con 9 orificios de bala para el conductor y 4 para su acompañante.

El acta policial indica que durante la persecución les habían disparado desde el VW y respondieron al fuego. En el interior de este vehículo se encontraron dos armas y el dermotest realizado a Campos dio positivo.

La pericia balística fue determinante. Tres de los 18 uniformados dispararon sus armas contra las víctimas, dijo el fiscal. En cuanto a las pericias de las armas halladas, según el acta policial, en el auto de las víctimas se concluyó que el arma adjudicada a Medina tenía aptitud para el disparo pero no fue usada. La víctima no tenía partículas de pólvora en las manos. El arma que la Policía dijo haber encontrado al lado de Campos, tenía en su interior dos vainas percutadas. Pero ninguna fue disparada en ese momento. La aguja percutora del revólver tampoco no coincide con el golpe que se marca en la vaina al disparar. Incluso, esas dos vainas fueron disparadas por diferentes armas, explicó el fiscal.