Se conoce al último pasajero

Con dos encuentros finalizó en la noche del lunes la acción de fase regular de la A2 local. Los Rosarinos Estudiantil venció a Ciclón por 95 a 69 y festejó su título y ascenso. Además, Saladillo le ganó a Alumni de Casilda por 68 a 60. El cuadrangular final por el segundo ascenso lo protagonizarán Gimnasia, Náutico, Alumni y Ciclón, mientras que Saladillo y Fisherton descendieron a primera B.

Mientras tanto, esta noche desde las 21.30 se definirá el último clasificado al cuadrangular final de la división A1 y se completará la última fecha de la fase regular de la máxima categoría local.

Con Echesortu, Caova y Sportsmen adentro, varios elencos aspiran al cuarto lugar y para ellos habrá fecha determinante, con Atalaya (27 puntos) como principal aspirante y El Tala, Puerto y Talleres en la búsqueda con 26 unidades. Jugarán Echesortu frente a Atalaya, Talleres de Villa Gobernador Gálvez ante Sportsmen Unidos, Temperley con Puerto San Martín y El Tala frente a Regatas. Tanto Regatas como Unión y Progreso bajaron a A2.

Mientras tanto, en el torneo local de primera B también se jugarán cuatro encuentros que quedaron pendientes el viernes pasado por la humedad. Son de la última fecha de la fase regular y que terminarán de acomodar a los elencos para los playoffs de cuartos de final que clasificarán a los equipos para jugar el cuadrangular final que decidirá el segundo ascenso a la zona A2.

Esta noche, entonces, se medirán Talleres de Arroyo Seco vs. Unión de Arroyo Seco, Libertad vs. Sportivo Federal, Universitario vs. Newell’s y Maciel vs. Red Star. Descendieron a la C, Red Star de San Lorenzo y Maciel, mientras que Sportivo América terminó invicto y ascendió de manera directa por ser campeón.

En la C, en tanto, se espera confirmación sobre la disputa del cuadrangular final por el segundo ascenso entre Garibaldi de Fray Luis Beltrán, Paganini Alumni de Granadero Baigorria, Belgrano y Edison. Ben Hur ya ascendió a la B como campeón invicto.