Se cancelaron vuelos en aeroparque por sorpresivo paro de pilotos

Un paro sorpresivo del gremio que nuclea a los pilotos (APLA) en la empresa Latam generaba malestar entre los pasajeros esta mañana en el aeroparque metropolitano y obligó a cancelar todos los vuelos de esa línea aérea, informaron fuentes gremiales.

En tanto, voceros de Latam expresaron que la empresa espera la intervención del Estado y que se llame a una conciliación obligatoria para que el funcionamiento vuelva a ser normal.

Los empleados de la empresa aérea indicaron que la compañía lleva varios incumplimientos y que una vez finalizada la asamblea que se desarrolla en el Aeroparque metropolitano, si eventualmente no se deciden medidas de fuerza, “podrían salir los aviones con normalidad”.

Mateo Ferreira, secretario adjunto de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), advirtió sobre la “falta de cumplimiento del convenio colectivo de trabajo y la degradación del sistema de salud”.

Los vuelos cancelados durante la mañana de este jueves tenían como destino las ciudades de Córdoba, Río Hondo, Bariloche, e Iguazú, especificaron desde el Aeroparque.

Ferreira dijo que los representantes sindicales fueron convocados para esta mañana a una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo. Las negociaciones entre las partes llevan más de seis meses y según los gremialistas “los conflictos se agravan cada vez más”.

“Lo que hubo durante la mañana fueron asambleas informativas que provocaron algunas cancelaciones, esto se produce ante la negación sistemática del convenio colectivo de trabajo de los pilotos a lo que desde hace un mes le sumamos que la empresa cortó el pago de la obra social a los planes de salud lo que degrada el sistema sanitario”, explicó Ferreira en Radio La Red.

En el mismo sentido se expresó Pablo Biró, secretario general de APLA en radio en El Mundo: “Estamos tratando de negociar desde noviembre y cada vez hay más problemas nuevos. No dan las vacaciones, los viáticos básicos no se liquidan y hay cuestiones que tienen que ver con capacitación y seguridad que tampoco se cumplen”.

El sindicalista explicó la “gravedad” del tema al recordar que los pilotos son “profesionales responsables civil y penalmente de lo que hacemos por eso tenemos que tener determinados descansos y condiciones”.

“Son temas de seguridad, pero (los empresarios) están envalentonados por las políticas del gobierno y quieren reducir los costos laborales. Además están sacando trabajo argentino y lo llevan a Chile”, denunció en referencia a cuestiones vinculadas con la capacitación.

Biró amplió con que “los pilotos de Latam ya vienen haciendo asambleas sin afectar los vuelos pero ahora se comenzaron a afectar las operaciones”, y aseguró que “si no hay solución a los reclamos, el conflicto durará lo que tenga que durar”.

“Hasta que los pilotos no tengan comida a bordo, entrenamiento en simulador, uniformes, y otras condiciones básicas, no vamos a volar. Pasaron seis meses de negociaciones y los delegados, los paritarios no quieren ir”, lamentó al final de la entrevista.