Schmid negocia con la lista de Rodenas

Juan Carlos Schmid, uno de los integrantes del triunvirato que conduce la CGT nacional, ratificó ayer en la capital provincial su intención de presentarse como precandidato a diputado nacional en las primarias del 13 de agosto. Schmid no confirmó si encabezará su propia lista y dio a entender que podría sumarse a la nómina que lidera Alejandra Rodenas, que mañana se lanzará en Rosario.

“Estamos en conversaciones con diversos sectores y hasta el día 24 están abiertas las posibilidades para cruzar las distintas identificaciones que hay”, dijo ayer el líder sindical en una conferencia de prensa realizada en la sede del PJ en la ciudad de Santa Fe. Schmid admitió la posibilidad de sumarse a la lista de Rodenas, que promueven los senadores: “Es una alternativa”. Y les envió un mensaje a Rodenas y a Agustín Rossi, sus potenciales rivales internos: “No tenemos que desperdiciar las energías sino tratar de concentrar nuestro desafío en un solo punto”.

El líder del Sindicato de Dragado y Balizamiento se había lanzado como precandidato el lunes en Rosario. Ayer lo hizo en Santa Fe y luego mantuvo reuniones en la sede del PJ.

En declaraciones a la prensa, opinó: “El proyecto económico de Mauricio Macri está en las antípodas de lo que pensamos”, y señaló que el justicialismo santafesino debe reagruparse para “corregir el rumbo político”. En cuanto a los objetivos políticos de medio plazo, mencionó: “Tenemos que recuperar la provincia”.

“Soy un hombre que ha surgido del campo sindical y entiende que la Argentina está frente a un drama social gigante. Hoy, con 40 millones de argentinos, tenemos más de 14 millones de pobres. Si hay una grieta, no es la que se está planteada en los medios, es la que sufren los que no llegan a la vivienda, a la salud o a fin de mes con su salario”, añadió Schmid.

Consultado por el acto que encabezó Cristina Kirchner el martes en Sarandí, el dirigente gremial dijo que fue de “una magnitud muy importante”, pero aclaró que “eso no arroja ninguna novedad”.

Por último, Schmid señaló: “Nuestra aspiración no es sólo disputar bancas en la Cámara de Diputados de la Nación sino también reconstruir el peronismo en Santa Fe. Hoy, el peronismo está sufriendo una fragmentación”. El peronismo, en Santa Fe, podría tener entre dos y cuatro listas de diputados nacionales. Una la encabezará Agustín Rossi y otra Alejandra Rodenas. Schmid podría liderar la tercera –siempre y cuando no haya un acuerdo con Rodenas– y el ex diputado Pablo Di Bert, del sector de María Eugenia Bielsa, la cuarta. El cierre de listas es el sábado a la medianoche.