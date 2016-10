Santa Fe, por Atalaya

La delegación santafesina cumplió una gran tarea en los Juegos Evita que se disputaron en Mar del Plata y el básquet fue pilar. Allí las chicas de Atalaya Sub 16 se quedaron con el 3×3 al derrotar a Corrientes en la final.

Mientras tanto, los otros rosarinos del certamen fueron los pibes de Gimnasia U15 en el 5×5 y finalizaron en el sexto lugar tras caer en la jornada de cierre ante Salta.

Hubo medalla de oro para el Sub 14 3×3 femenino de San Lorenzo de Tostado, y para el 5×5 femenino U15 con las chicas del Departamento San Cristóbal.

San Cristóbal también logró el tercer lugar en 5×5 U17 femenino y Libertad de Sunchales fue séptimo en el 5×5 masculino U17.

EL TABLERO

Argentinos 3×3. Santa Fe afrontará desde hoy los Argentinos 3×3 U16 en La Plata tanto femenino como masculino desde el viernes en La Plata. Entre las mujeres estarán María Victoria Fux (Unión Florida), Camila Ricci (Talleres de Villa Gobernador Gálvez), Valentina Fernández (Libertad de Sunchales) y Chiara De Virgilio (Atalaya). Por los varones participarán Julián Eydallin (Talleres de Villa Gobernador Gálvez), Joaquín Hoyo (Unión de Santa Fe), Enzo Parola (Rivadavia Juniors de Santa Fe) y Alejo Paoloni (Unión de Totoras).

Rosarina. En la primera A Alumni le ganó a Náutico 70 a 65 y Puerto a Banco 84 a 75. Hoy jugarán Provincial con Unión. En la B, Saladillo derrotó a Red Star 72 a 56. Hoy jugarán: Maciel vs. Calzada, Unión vs. Talleres, Libertad vs. Saladillo, Red Star vs. Central, Universitario vs. Newell’s y Tiro vs. Atlantic. Por la C lo harán Belgrano vs. Federal.

Hexagonal U14. Hoy continuará la acción del hexagonal final del Argentino de Clubes U14. A las 12 jugarán Deportivo Patagones vs. San Lorenzo, a las 13.30 Belgrano de Oliveros vs. San Miguel, 18:30 San Lorenzo de Tostado vs. Centro Galicia y 20.30 San Miguel vs. Berazategui.

Por el mundo. En Uruguay, Omar Cantón hizo 15 puntos y tomó 4 rebotes pero Unión Atlética cayó ante Welcome 81 a 70. En Chile, Ancud le ganó al Castro de Marcelo de la Fuente 89 a 70.