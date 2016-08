Rugby: sábado caliente en el Litoral

Ni la lluvia anunciada bajará la temperatura de la fecha del Litoral. La 3ª jornada de las zonas Campeonato y Reclasificación del Regional tiene como principal condimento que varios equipos se estarán jugando la clasificación a semifinales y otros la permanencia o ascenso.

El segundo Clásico del 2016, tendrá mucho en juego para ambos equipos. En Jockey habrá cuatro cambios respecto del equipo que derrotó al Gitano la semana pasada: Juan Martín Fernández, Facundo Lucas, Patricio Baronio y Guido Predegoza por Gaspar Torres, Máximo Oliveros, Sebastián Estrella y Dan Isaack. En tanto, Duendes decidió dos modificaciones: Mauro Genco y Patricio Rodríguez Vidal en lugar de Guillermo Imhoff y Román Miralles.

En el duelo que se disputará en La Bombonerita, GER y Old Resian, buscan su mejor formación titular. En el Mensana las modificaciones estarán en el pack de forwards: serán titulares Franco Fortuna y Facundo Pendino en reemplazo de Gastón López Ceratto y Franco Tirabasso. En el Tricolor, que viene de dar se segundo golpe en Paraná al superar a Estudiantes, tendrá una sola variante: ingresa Benjamín Vaisman por Diego Acuña.

Si hoy Jockey y Old Resian ganan sus compromisos y Gimnasia no suma ningún bonus y Estudiantes cae ante Crai, los clubes de Fisherton se estarán clasificando a semifinales del Litoral. Para Old Resian será la primera vez en su historia de formar parte de la definición del Regional.

Comentarios