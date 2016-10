Ruben, sobre el clásico: “Todos saben lo que significa este partido para nosotros”

El clásico ya se palpita en la ciudad. El plantel de Central entrenó esta mañana en el predio de Arroyo Seco y luego el delantero y capitán, Marco Ruben, habló en conferencia de prensa y afirmó: “Siempre antes que empiece el torneo es el partido que miramos”.

En este sentido, el referente ‘canalla’ recordó que “en las dos primeras victorias de estas últimas cinco, Central venía muy mal y entró a la cancha y los ganó. No sirve mirar cómo llega cada equipo. Hay que jugarlo con todo y es un partido aparte. Se vio en partidos anteriores. No hay que cometer errores porque en estos casos duelen el doble. Todos saben lo que significa este partido para nosotros”.

Consultado sobre la importancia de la localía, el atacante ‘canalla’ opinó que “nuestra cancha es nuestra cancha”. “Nos sentimos bien y nos hacemos fuertes, nos empuja la gente y eso nos sirve”, agregó.

En cuanto a si hay un candidato, explicó que “pienso que no hay un favorito y la presión es para los dos. Por buscarle algún razonamiento, la máxima (presión) la tendrían ellos”.

Respecto del rival, Ruben sostuvo: “No preocupan los nombres propios de ellos, pero son jugadores a tener en cuenta. En los últimos partidos acá se replegaron. A pesar de que ellos vienen bien en el tema de resultados, no creo que estén teniendo un buen juego”.

Interrogado sobre el posible dibujo táctico de Central, el delantero expresó que “la realidad es que si nosotros estamos bien, el esquema da igual, eso depende de nosotros. El Chacho dirá, yo no me meto. Mientras menos nos compliquemos haciendo cosas raras va a ser más simple. Hay que meterse en la cabeza que es un partido para no guardarse nada. A partir de ahí todo va a ser a nuestro favor”.

A su vez, preguntado sobre la ausencia de Giovani Lo Celso, Ruben reconoció que “es una pérdida grande, de características únicas, pero tenemos jugadores que lo pueden reemplazar. Sobre todo el equipo tiene que hacer un buen partido, tenemos que estar juntos y ayudándonos para tapar cualquier ausencia”.

Con relación con el posible juez del clásico, Ruben expresó que “el árbitro ya está en la mira, no hace falta más. Pasaron muchas cosas que no le hacen bien al fútbol, no nos hace falta”.

En cuanto a la campaña del equipo, el capitán ‘auriazul’ reconoció que “hubo irregularidades y no pudimos arrancar bien, después conseguimos una línea y el último (partido) se nos pasó para otro lado”.

Sobre una posible convocatoria de Edgardo Bauza, Ruben recordó que “siempre están hablando y tirando nombres de la selección. Realmente, me mantengo apartado, si llega ojalá, pero no pasa nada”.

Finalmente, ante una pregunta por los nervios de la previa al clásico, el delantero confió que “todavía estoy muy tranquilo, veremos cuando estemos más cerca del partido. Lo llevo bien, me voy acostumbrando”.