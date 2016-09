Ruben: “Esos gestos no son buenos. Las cosas se hablan en los vestuarios”

No anduvo con vueltas. Tranquilamente podría haberse sacado de encima la consulta de El Hincha en conferencia de prensa. Pero eligió recorrer la respuesta con la investidura de referente. Es que hizo honor al brazalete que lleva en el brazo. Marco Ruben aclaró el tema de la semana y despejó así distintas especulaciones que se crearon en distintos aspectos donde los hinchas se Central se expresaron.

Los gestos que se vieron en el último partido entre Marco Ruben y Teófilo Gutiérrez hicieron que el “mundo canalla” especule sobre cómo es la relación de los dos delanteros. Incluso, hasta algunos hasta se animaron a tejer una historia de peleas entre los dos protagonistas.

Debido a los rumores y a los gestos indisimulables que se vieron en Rafaela, la pregunta sobre el tema estuvo en la agenda de la conferencia de prensa que el capitán auriazul brindó tras el entrenamiento del plantel en la mañana de ayer.

“Hubo algunos gestos que no tendrían que haber estado, que nosotros no acostumbramos nunca a hacerlos. Quedan ahí en la cancha y tenemos que solucionarlo entre nosotros para que no pasen más. Otra situación importante de este equipo es que siempre nos apoyamos y nos bancamos en todas. Todos nos vamos a equivocar y todos vamos a acertar. Lo importante es que estemos juntos y nos podamos proteger. Esos gestos no son buenos, las cosas se hablan en el vestuario”, respondió Ruben sin titubear.

Y al ser consultado sobre si el delantero colombiano es quien se tiene que adaptar al grupo con respecto a esto, el capitán infló el pecho y respondió: “Es algo de todos. Entre nosotros hay que protegernos. Esos gestos no son buenos para nosotros ni para ningún equipo. Las cosas que tenemos que hablar entre nosotros se hablan en el vestuario, fuera de la cancha y de las cámaras. Y dentro de lo que es el campo de juego apoyarnos siempre porque es lo que necesita cada uno para estar mejor”.

“No tengo preferencias”

El capitán auriazul dijo no tener preferencias en el encuentro que van a jugar esta noche, por Copa Argentina, Boca y Lanús, del cual saldrá el rival canalla. Aunque sí reconoció que le gustaría “una revancha con Boca”. “No tengo preferencias. Son dos grandes equipos, los dos tienen muchas armas. Sería injusto preferir a alguien y de mi parte no sería algo acertado. Jugaremos con el que haga mejor las cosas y gane”, confió, aunque no dudó en decir, entre risas, que no quiere dirija Diego Ceballos.

“Tenemos un equipazo”

Ruben también habló del presente del equipo tras las primeras cuatro fechas de torneo. El goleador realizó un análisis del funcionamiento del equipo y reconoció que no está en una “buena racha”. Y a modo de despertador, declaró: “Tenemos que mirarnos a la cara y darnos cuenta que tenemos un equipazo”.

Más allá de los 5 puntos cosechados sobre los 12 que ya se pusieron en juego, el capitán auriazul comentó: “Desde el inicio del torneo vamos en un camino de subida, más allá del último empate. Habíamos arrancado mal, pero vamos mejorando. Estamos dando pasos cortitos hacia delante. Ahora es importante que en el partido que viene salgamos con todo, a ganar”. Y al ser consultado sobre cuáles son las cosas que ve como positivas, enumeró: “La seguridad del equipo. Ya no nos crean tan fácilmente. Es una base importantísima para ser un equipo competitivo. También, sacando el último partido, hemos podido convertir”.

—En este arranque no se ve un equipo tan efectivo como el del primer semestre.

—Hay que intentar siempre. En el último partido nos faltaron los goles. Lo importante es no dejar de intentar. Así los goles van a llegar, lo importante es que tengamos chances. Después podemos tener más o menos eficacia.

—Te está costando convertir. ¿Es una cuestión de racha nada más?

—Son malas rachas, pero sinceramente no dejo de buscarlo, lo intento en todo momento. Obvio que a veces no te sale. No estoy en la mejor racha, pero quédense tranquilos que no voy a dejar de intentarlo y de querer hacer goles, que es lo más importante.

—Entonces, ¿hay que potenciar el funcionamiento?

—Va todo de la mano. Lo primero es la actitud. La predisposición de cada uno, a jugar en equipo, a protegernos cada uno. No tenemos que olvidarnos que nosotros somos un equipo con contundencia. Un arma importante nuestra es que somos un equipo picante.

—Salvo en el primer tiempo con Defensa y Justicia no se vio un juego aceitado entre vos, Teófilo Gutiérrez y Giovani Lo Celso.

—Por momentos lo hicimos. Pero fueron momentos muy cortos. No sé por qué pero tenemos que seguir trabajando.

Burgos, duda para el sábado

Esteban Burgos quedó en duda para el encuentro del sábado, a las 14, frente Arsenal. El defensor no pudo terminar la tarea diagramada por el cuerpo técnico en la jornada de ayer debido a que sufrió una sobrecarga en el cuádriceps de la pierna izquierda. Es por esto que fue el mismo jugador quien pidió interrumpir el trabajo y pasó a entrenar de manera diferenciada. En cuanto al resto de los jugadores, el plantel cumplió una exigente jornada de trabajo. Y la buena noticia fue que Javier Pinola hizo parte del trabajo para el grupo. ¿Cuándo vuelve? Aún tiene para un mes y medio o dos. En el caso de que Burgos no pueda llegar, Dylan Gissi podría jugar junto a Hernán Menosse en la zaga central. Un probable: Sosa; Salazar, Burgos o Gissi, Menosse, Villagra; Montoya, Musto, Fernández; Lo Celso; Teo y Ruben.