Rosario debuta en el Provincial

Con ansias de revancha y deseo de campeonato, Rosario se presentará esta noche desde las 21 ante Cañada de Gómez en el Provincial de mayores que se desarrollará hasta el domingo en Santa Fe. El certamen se disputará en los estadios de Regatas (Tribu Mocoretá) y de Gimnasia (Ricardo Húngaro Crespi). En el grupo A participarán Santafesina, Reconquistense, Venadense y Rafaelina, y en la B lo harán Rosarina, Oeste Santafesino, Cañadense y Noroeste. La acción comenzará desde las 17.15 en Gimnasia con Oeste ante Noroeste, mientras que a las 17.30 seguirá con Reconquista ante Venado en Regatas. A las 19.30 será el acto inaugural y por la noche se completará la acción con Santa Fe ante Rafaela a las 20.45 y el mencionado duelo entre rosarinos y cañadenses en idéntico horario. Mañana se completará la etapa de grupos y se armarán las semifinales del domingo.

Los planteles

Santafesina: Nicolás Solari, Sebastián Puñet, Juan Poloni, Diego García, Tayavek Gallizzi, Mauro Cosolito, Fabrizio Cosolito, Francisco Spicchiali, Agustín López, Nicolás Mayer, Carlos Buemo, Matías Borsatti. DT: Sebastián Saborido.

Venadense: Damián Palacios, Danilo Rivero, Luciano Ravera, Agustín Zanni, Juan Cruz De La Vega, Martín Mondino, Luciano Schillage, Lucio Varani, Nicolás Helman, Omar Zanocco, Mariano Frattini, Manuel García. DT: Diego García.

Reconquistense: Ignacio Aguirre, Gastón García, Juan Puentes, Gabriel Delbón, Emanuel Arévalo, Marco Bosch, Iván Vicentín, Fernando Borda, Nicolás Zamudio, Jonathan Sacco, Nahuel Melian, Pablo Bandeo. DT: Diego García.

Rafaelina: Nicolás Correnti, Joaquín Giordana, Mariano Cerutti, Tadeo Mire, Guillermo Saavedra, Facundo Breques, Nicolás Herrera, Pedro Porchietto, Matías Pennacino, Rodrigo Acuña, Facundo Chiabotto, Franco Chiabotto. DT: Martín Méndez. Asistente: Juan Andornino. PF: Pablo Ghiano.

Rosarina: Juan Manuel Rossi, Rodrigo Gallegos, Pablo Fernández, Joaquín Ríos, Matías Aristu, Guido Mariani, Gonzalo Caviasso, Rodrigo Sánchez, Omar Cantón, José Lacorazza, Maximiliano Yanson, Pablo Mécoli. DT: Gonzalo Pastorino.

Noroeste: Horacio Rigada, Esteban Ledesma, Horacio Cardani, Luciano Lizarraga, Mauro Natta, Jeremías Ledesma, Manuel García, Sebastián Abba, Alejo Traverso, Leandro Faure, Augusto Alonso, Manuel Alonso. DT: Andrés Poi.

Oeste: Leónidas Del Castillo, Juan Cravero, Agustín Pautasso, Martín Chavarini, Juan Cruz Dellarossa, Leandro Furlán, Juan Pablo Stegmayer, Marcos Piedrabuena, Agustín Chiana, Jonathan Basualdo, Facundo Pautasso y Maximiliano Robledo. DT: Federico Giulianelli.

Cañadense: Luciano Valinotti, Francisco Aguilar, Gino Avenali, Lucas de La Fuente, Aquiles Montani Wortzel, Alejo Montani Wortzel, Sebastián Mignani, Fernando Guillén, Julián Mellado, Enrique Hames, Uriel Pascualetto y Tomás Roig. DT: Aníbal Pisani.

“Tengo ganas de salir campeón”

El tiempo pasa para todos y Pablo Fernández no es la excepción. Aquel pibe que despuntaba en Provincial a finales de los 90 es ahora un experimentado alero que es figura en el Torneo Nacional de Ascenso y que tendrá la responsabilidad de capitanear al seleccionado de Rosario en el Provincial que se inicia esta tarde en Santa Fe.

“Le dije sí a la selección porque tengo ganas de salir campeón. Entre los muchachos nos fuimos hablando y se armó un muy buen grupo, con variantes de juego. Queremos ganar por Rosario, no nos interesan los nombres propios ni nos metemos en política, porque está claro que el prestigio de una institución no se juega en un fin de semana sino que es un trabajo a largo plazo”, explica, maduro, el alero que está negociando su continuidad en Hindú de Resistencia.

“Entrenamos muy bien, con mucha intensidad. Gonzalo (Pastorino) genera un clima de competencia que nos motiva a todos y creo que será un torneo muy duro, porque veo a equipos que se armaron bien”, completa Fernández, quien pasa sus días de descanso en la ciudad junto a su familia, pero aprovecha para visitar los clubes que lo invitan a participar de campus y charlas, siempre apostando a brindar algo más para que crezca el básquet. “Uno de los motivos por los que quería estar era ver cómo está el básquet de la ciudad y no llevarme por comentarios. Y lo veo con carencias que se mantienen de años anteriores, estamos lejos de todo, porque todos avanzan y nosotros nos quedamos. Aquí hay que escuchar a los referentes, a personas como Pablo D’Angelo, Leo Hiriart, Cristian Alfaro, Diego Lo Grippo, Adrián Boccia, a Carlos Altamirano, a vos, para trabajar y mejorar. Los jugadores no tienen espejo y ya en inferiores no hay tantos buenos jugadores porque no hay tiempo de entrenamiento, no hay horas en cancha y tampoco un equipo en Liga, lo que hace que aquellos que quieran crecer tengan que irse”.

“Yo tengo un hijo chico y cómo puedo pensar en llevarlo a ver un partido sino sé a qué hora empieza, a qué hora termina o si se van a agarrar a piñas. No es un tema de nombres propios, sino de pensar en mejorar el básquet”, expresa con claridad uno de los referentes del básquet local en la Liga.

Desde esta noche, Fernández guiará a Rosario en la búsqueda de un esperado campeonato, pero es el primero en saber que un título no cambia nada. Que el cambio pasa por otro lado.