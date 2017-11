Rosarina: una fecha clave para definir ascensos y descensos

La temporada del fútbol local está llegando a su fin y los torneos entran en la última recta para definir muchas cuestiones. En el Molinas, a falta de cuatro fechas, la pelea por el título y por un descenso a la Copa Pinasco está al rojo vivo. Unión de Álvarez lidera el certamen con 49 puntos, seguido por Pablo VI con 45 y Central con 43. En cuanto a la zona de abajo, con Argentino ya descendido desde hace rato, sólo resta conocer quién será el acompañante del Sala. En esa lucha están Mitre de Pérez (30 puntos), Río Negro (30), Oriental (34) e imprevistamente se coló Newell’s (35).

La fecha de este domingo, que será la 27, ya tuvo dos adelantos durante la semana. Oriental derrotó 3-1 a Adiur para tomar algo de oxígeno y Tiro Federal logró un triunfazo en Bella Vista al superar 2-0 a Newell’s. El resto se jugará a partir de las 16 y con estos encuentros: Unión Americana vs. Mitre, Alianza vs. Central Córdoba, Sportivo Álvarez vs. General Paz, Coronel Aguirre vs. Unión de Álvarez, Argentino vs. Río Negro y Central vs. Pablo VI.

En tanto, en la Pinasco, Morning se aseguró su plaza para el Molinas 2018 y con apenas sacar un punto en la jornada será campeón. El otro ascenso lo pelean Provincial (43) y Tiro Suizo (41). En cuanto a los dos descensos, Bancario ya bajó de categoría y el otro lugar los dirimen Botafogo (15) y Renato Cesarini (18).

La penúltima fecha del torneo se jugará en forma parcial con estos partidos: Juan XXIII vs. Morning, Renato Cesarini vs. Provincial, Gálvez vs. San Telmo y Bancario vs. Botafogo. En tanto, el clásico entre Social Lux y Defensores Unidos se jugará martes en Mitre. Libres: Tiro Suizo y Arijón.

Por último, en la Primera C todo quedó definido y las dos últimas fechas serán para cumplir con el calendario. La programación para la fecha 25 es la siguiente: Griffa vs. Defensores de Funes, María Reina vs. Inter, Torito vs. Sarmiento, Leones vs. San Martín, Semillero vs. 7 de Septiembre, Provincial B vs. 14 de Junio y Olympia vs. Banco.

Las chicas ponen segunda

Este domingo también se jugará la segunda fecha del torneo de las mujeres y al igual que la primera será en forma completa en Renato Cesarini.

La Copa Adriana Lofiego tendrá a partir de las 9.15 estos partidos: Zona A: Provincial vs. San Martín, Social Lux vs. 14 de Junio y Coronel Aguirre vs. Central. Libre: Botafogo. Zona B: Gálvez vs. Semillero, Santa María vs. Renato y Pablo VI vs. Argentino. Libre: Alianza.