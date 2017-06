River quiere a todos: insiste por Nacho Scocco

River viene a la carga por Scocco. La novela abre un nuevo capítulo como sucede desde hace varios años, pero esta vez el Millonario tendría intenciones más firmes en comprar el pase del atacante leproso, aunque por ahora en el Parque no hubo ningún llamado o propuesta formal.

No hay dudas de que Scocco no se siente cómodo en el Parque. Ya manifestó públicamente sus diferencias con la dirigencia, en especial en los últimos meses conflictivos. Pero esta no es la única vez que sucede. Nacho también había marcado distancia con Jorge Riccobelli y eso no impidió que continuara en el Parque.

El punto es que esta vez Marcelo Gallardo le habría pedido a la dirigencia de River que se haga el esfuerzo necesario, algo que no sucedió en enero de 2016 cuando el club de Núñez ofreció 2 millones de dólares, cifra rechazada en ese momento por la Lepra. Incluso hay versiones que señalan que el DT ayer se comunicó con el delantero para informarle sobre su interés.

Y como River tendría vendido a Sebastián Driussi por una cifra millonaria, no sería extraño que si el elegido por Gallardo es Scocco, la oferta sea superadora.

La realidad es que Nacho tiene contrato vigente con Newell’s y la dirigencia leprosa no tiene intenciones de cederlo, salvo que la oferta sea importante. Y si bien el juez Fabián Bellizia le recomendó a la dirigencia rojinegra “negociar” al atacante para cancelar la deuda con Sunderland, hay cuestiones deportivas que no se puede dejar de lado.

Newell’s le debe al club inglés 2,4 millones de dólares, de los cuales 600 mil están vencidos desde septiembre de 2016 y otros 600 deberán pagarse en tres meses. Y además hay una deuda con el futbolista de primas y sueldos que acerca la cifra por pagar a los 3 millones.

Ese debería ser el “piso” de la negociación, saldar la deuda con Sunderland y el jugador, aunque la parte del futbolista podría ser el “margen” de maniobra de las partes, siempre que Nacho resigne cobrar lo suyo a partir de un mejor contrato con River por varias temporadas.

Una realidad es que si bien en el Parque preocupa la deuda con Sunderland, tampoco se deja de lado lo deportivo y si se va Scocco habrá que buscar un nueve, que no es una tarea sencilla, mucho menos sin plata. “Si vendemos a Scocco, tenemos que buscar un nueve. Y no hay mucho en el mercado a lo que podamos acceder. La oferta deberá ser importante para negociarlo”, le dijo anoche una alta fuente dirigencial a El Hincha.

En Núñez pretenden sumar a la negociación a algunos futbolistas no tenidos en cuenta por Gallardo. Se menciona que ofrecerían a Joaquín Arzura y Esteban Andrada, delantero que regresa tras estar en Quilmes, pero no parecen ser nombres que entusiasmen.

Obviamente Scocco también “juega”. Y si el delantero hace fuerza para irse, en el Parque deberán sentarse a negociar.

Nacho tiene ganas de quedarse en el país. Desde marzo asumió como presidente de Hughes FC, club de su pueblo, y una venta al exterior no sería lo ideal, aunque Fabián Soldini, su representante, espera poder acercar una oferta de AEK Atenas de Grecia.

Por ahora sólo son intenciones. Como ya sucedió en varios mercados anteriores. Aunque esta vez la necesidad de River es mayor y en el Parque están abiertos a escuchar ofertas.

Martes contra godoy cruz: Vojvoda aguarda y define

La Lepra ya tiene fecha y hora para su último partido del torneo. Finalmente AFA determinó que el cotejo ante Godoy Cruz se juegue el martes a las 18, con arbitraje de Pablo Dóvalo. Y esta vez será con público ya que se cumplió la sanción de dos fechas por los incidentes en el Clásico.

Si bien a Newell’s le queda una mínima chance matemática de ingresar a la Copa Libertadores, esa cuestión generó que jugara en el mismo día los otros equipos que disputan los últimos lugares disponibles.

De cara al partido con el Tomba, Juan Pablo Vojvoda esperará por la recuperación de Maxi Rodríguez, quien quedó afuera del cotejo ante Belgrano por un fuerte estado gripal, pero confía en estar en el último partido del torneo.

Si la Fiera vuelve a la titularidad saldría Víctor Figueroa, y a Vojvoda le quedará definir otra variante por la expulsión de Néstor Moiraghi.

Las opciones del entrenador para reemplazar al ex Olimpo son varias. Una opción sería el regreso de Sebastián Domínguez, quien se recupera de un esguince leve de rodilla y estaría disponible. Otra alternativa es Fabricio Formiliano, aunque ante Belgrano ni siquiera estuvo en el banco y ya es un hecho que no renovará su contrato. Y en tercer término aparece Juan Sills, como sucedió el jueves cuando se fue expulsado Moiraghi.

Vojvoda tiene otra alternativa. Si mantiene su propuesta de foguear juveniles, que hasta ahora le dio resultado, no habría que descartar la presencia de Lisandro Martínez, otro pibe que viene pidiendo pista y podría debutar ante el Tomba.