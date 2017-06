Ramiro Picotto es el nuevo líder de la tabla de artilleros

Volvió la acción al Torneo del Litoral y regresaron las estadísticas en El Hincha. Los destacados del pasado fin de semana fueron Rodrigo Carelli (Provincial), Ramiro Picotto (GER) y Gimnasia como equipo, al lograr la única goleada de la fecha.

Gimnasia y Esgrima apoyó diez tries en la victoria abultada sobre Tilcara. El Mensana tiene la segunda mejor marca de la temporada, ya que ante el mismo rival, Jockey Club marcó once conquistas. En este 2017, los de Parque Independencia acumulan 44 tries, siendo el equipo con mayor poderío ofensivo. El escolta es el Verdiblanco con 40.

La tabla de goleadores tiene nuevo líder, el apertura de Gimnasia, Ramiro Picotto, sumó en la última fecha 12 puntos, y su acumulado es de ochenta y cinco puntos. El “10” del Mensana acertó ocho penales, veintiocho conversiones y apoyó un try. El escolta es Gonzalo Crespi (Jockey Club de Rosario) con 71 y completa el podio el paranaense Fermín González Leites (Estudiantes) con 68 puntos.

Los pateadores del Litoral siguen en deuda. Hasta el momento se disputaron 41 partidos y en ninguno de ellos se registro un drop, los intentos no han tenido éxito y además no son muchos. Se espera que con el correr de las fechas y cuando el fixture marque que se acercan las jornadas finales, quizás los pateadores se arriesguen un poco más.