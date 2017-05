Policías irrumpieron en el Museo de la Memoria durante una actividad por el Día Contra la Violencia Institucional

Una patrulla de la Brigada de Policía Motorizada irrumpió este lunes en el Museo de la Memoria, de Córdoba y Moreno, donde se estaba llevando a cabo una actividad en el marco del Día Nacional Contra la Violencia Institucional, que se celebra cada 8 de mayo en el país. La secretaria de la Coad, Laura Ferrer, contó que cuando estaba terminando la intervención, había pibes tomando mate afuera y otros jugando a la pelota. “Entonces de improviso aparecen cuatro policías de la Brigada Motorizada, saltan por el tapial del museo y se ponen a revisar a la gente. AL reato llego yo y le pregunto qué era lo que estaban haciendo y me dijeron que recibieron una denuncia del 911 y yo les digo que nada justifica su accionar, me toman los datos y ya hicimos la denuncia correspondiente”. “Pero justo hoy, en el Día Nacional Contra la Violencia Institucional, entre los pibes que revisaron eran los hermanos de Jonathan Herrera”, concluyó indignada. Un comunicado que difundió Raíz-Comunicación desde abajo explica lo sucedido: Por su parte, la directora teatral Romina Mazzadi Arro, también hizo pública su indignación: Martes 8 de mayo. Día Nacional Contra la Violencia Institucional. El Museo de la Memoria, junto a jóvenes de distintos barrios que forman parte de programas de dicha institución, organizó una actividad sobre el tema. De la misma participamos desde Raíz con la presentación de un vídeo contra la baja de edad de punibilidad protagonizado por pibxs del programa Fábrica de Ideas. Llegando a las cuatro de la tarde, la última instancia de la actividad fue interrumpida por un procedimiento policial en el cual cuatro oficiales de la Brigada Motorizada ingresaron por la fuerza al edificio. Los policías argumentaron que procedían ante el llamado de un vecino que alertó por la presencia “de una persona vestida de oscuro con un arma de fuego en la mano”. Lo que realmente sucedía era que en el patio del Museo estaban los actores de una intervención teatral que recrea el asesinato de Jonatan Herrera a manos de la policía santafesina. Después de ser repudiados por ingresar ilegalmente al edificio saltando el tapial de la esquina, los policías se retiraron. Solo uno de ellos, el suboficial Walter Postal, accedió a identificarse. No es casual la fecha, no son casuales las víctimas de este procedimiento. Tampoco es casual la leyenda escrita al frente del Museo de la Memoria, que se luce ante la vista del vecinx que hizo la supuesta denuncia, como así también está a la vista de la policía y la sociedad toda: Presente Continuo.

